‘Facilitatori’ Poleis, critiche dalla Lega

La scelta del Comune di arruolare i ‘facilitatori’ di Poleis, cooperativa specializzata nella comunicazione istituzionale e nelle politiche partecipative, come moderatori del recente incontro sulla Bretella e di quello di domani dedicato alla viabilità del quartiere Cappuccini, non va giù al leghista Simone Carapia.

"Qual è il vero intento di chi governa la città? – domanda l’esponente del Carroccio –. Evitare contestazioni come accaduto con stazione ecologica e impianti sportivi Tozzona? Non è che questi ‘facilitatori’ possono fare miracoli, se la natura dei progetti ha forti criticità di consensi e poco appeal. A questo punto sarebbe interessante sapere quanto vengono pagati, visto che fanno riferimento alla cooperativa Poleis di Ferrara, nella quale l’attuale direttore generale del Circondario ex sindaco del Pd Sergio Maccagnani ha lavorato per parecchi anni".

Alla luce di quanto sopra, il leghista parla di "inopportunità politica conclamata, se si pensa che Maccagnani è stato assunto da Panieri anche con fondi regionali". E rilancia: "Il nuovo che avanza è peggio del vecchio, e lo si nota anche da queste cose".