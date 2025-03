Facilitazione digitale, sportello in biblioteca

La biblioteca di Osteria Grande in via Broccoli 41 ospita dai giorni scorsi lo Sportello per la facilitazione digitale. Un servizio gratuito su appuntamento, disponibile grazie ai volontari del Servizio Civile Digitale che forniscono assistenza ai cittadini per imparare l’uso delle nuove tecnologie.

I servizi cui si può accedere sono molteplici: creare e utilizzare una email o una Pec, utilizzo dello Spid, uso del fascicolo elettronico e delle app Io e PagoPA e tanto altro ancora.

Lo sportello di Osteria Grande è aperto il martedì dalle 14 alle 18,30. Si possono prenotare incontri individuali della durata di 30 o 60 minuti. Per info e prenotazioni: 051 945413 - biblioteca@cspietro.it.

"Queste iniziative sono fondamentali per avvicinare i cittadini alle nuove tecnologie e renderle accessibili a tutti – sottolinea l’assessore alla Trasformazione Digitale e Innovazione, Andrea Bondi (nella foto) –. La digitalizzazione offre grandi opportunità, ma è essenziale accompagnare le persone in questo percorso, affinché nessuno resti indietro. Lo sportello di facilitazione digitale è un passo concreto per promuovere l’inclusione digitale e migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini".