’Fai volontariato’, ecco le associazioni

Le associazioni di volontariato del circondario imolese si presentano. Succederà martedì prossimo, nel cuore del centro storico, nel corso di un’iniziativa che si intitola appunto ‘Fai volontariato’. L’evento è realizzato nell’ambito del progetto ‘II volontariato imolese si consolida e si rinnova’ coordinato da Volabo in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e il patrocinio del Comune. Si parte alle 17 nella sala riunioni al civico 21 di piazza Gramsci con un seminario (rivolto alle associazioni) dal titolo ‘C’è spazio per i giovani volontari?’. Alle 18, sotto la vicina Galleria del centro cittadino, il momento rivolto invece agli aspiranti volontari che potranno così incontrare le associazioni. Alle 19.30 aperitivo conclusivo. Per informazioni: Roberta Gonni (Volabo) pca.imola@volabo.it – 3206647702; Claudia Pasini (Fondazione Cassa Risparmio di Imola) 054226606; www.volabo.it.