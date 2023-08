Falsifica ricette mediche e spaccia psicofarmaci a scuola: arrestato a Imola

Imola, 10 agosto 2023 – Si chiudono gli occhi durante le lezioni. Disturbi del linguaggio temporaneo e difficoltà persino a star seduti si fanno frequenti. Gli strani comportamenti dei ragazzi di un istituto professionale imolese subito vengono segnalati ai carabinieri, che avviano un’indagine meticolosa e a tratti delicatissima. Un’indagine che porterà all’arresto di un giovane, appena maggiorenne, e alla denuncia di altri 3.

Qualcosa di strano lo trovano già nello zaino di un ragazzo: c’è una confezione di Rivotril (uno psicofarmaco contenente benzodiazepina) e i carabinieri della compagnia imolese risalgono così alla farmacia che l’aveva consegnato al giovane sotto regolare ricetta medica.

E’ qui che si scoperchia il vaso di Pandora, fatto di ricette false e smercio illegale di psicofarmaci ai giovanissimi delle superiori. Le certificazione, recuperata e sequestrata dai carabinieri, è risultata però perfettamente contraffatta e firmata da un ignaro medico bolognese in pensione, risultato assolutamente estraneo ai fatti.

Il quadro apparso agli occhi degli investigatori è stato quindi chiaro: i quattro giovani risultati indagati (ad oggi 2 neo maggiorenni e due minorenni di cui uno straniero) erano riusciti a falsificare una prescrizione medica per approvvigionarsi di psicofarmaci in compresse, eludendo così i controlli dei farmacisti, per poter utilizzare le pasticche dentro e fuori scuola e per smerciarle a terzi studenti, per provarne gli effetti allucinogeni.

Fondamentale la collaborazione fra gli uomini agli ordine del maggiore Andrea Oxilia (compresi i carabinieri castellani) e i farmacisti. Proprio grazie a loro, e all’analisi delle telecamere di sicurezza, i militari riescono a individuare i volti dei ragazzi che avevano presentato le finte ricette mediche per avere i medicinali.

La procura dei minori e la procura ordinaria hanno quindi emesso decreti di perquisizione a carico dei quattro giovani ritenuti responsabili del reato di “falsità materiale commessa da privato in concorso”.

Le perquisizioni sono state eseguite dai carabinieri a Imola e Castel San Pietro. Se per tre giovani l’esito è stato negativo (uno di loro è risultato peraltro irreperibile sul Territorio Nazionale, essendo di origini magrebine). A casa del neo diciottenne castellano i carabinieri hanno trovato una confezione di Rivotril contenente ancora due pasticche, un bilancino di precisione, altre due ricette mediche contraffatte per la somministrazione ripetibile del farmaco a firma di due medici bolognesi (risultati anch’essi estranei ai fatti) e ben 164 banconote da 20 € cadauna perfettamente falsificate, aventi codici seriali identici e pronte alla spedita sui nostri territori.

Lo studente, già noto alle forze dell’ordine, residente a Castel San Pietro Terme è stato dunque arrestato per il reato di “spendita e introduzione nello Stato, senza concerto (perché non create da lui, ndr), di monete falsificate” e posto temporaneamente ai domiciliari. Nel giudizio direttissimo che ieri ha convalidato l’arresto in flagranza, è stata decisa per il falsario la misura dell’obbligo di firma due volte al giorno alla stazione carabinieri castellana.