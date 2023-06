Famiglie in difficoltà Permessi, prestiti e flessibilità oraria Cefla aiuta i dipendenti

di Enrico Agnessi

Cefla vara un pacchetto di misure a favore dei propri dipendenti che hanno subito danni alle abitazioni o alle auto a seguito dell’alluvione. Si va da 40 ore di permesso retribuito ad altre 16 di flessibilità oraria, passando per l’anticipo fino al 100% del Tfr maturato in azienda in deroga ai parametri vincolanti per tale erogazione.

Inoltre, a coloro che lo richiederanno, il colosso cooperativo imolese concederà fino a fine anno l’utilizzo di auto a noleggio aziendale a fronte di una cifra simbolica di 150 o 200 euro al mese, in modo da avere così il tempo necessario per poter riparare le vetture danneggiate dal maltempo.

Infine, sono state messe a disposizione dei dipendenti che lo richiederanno linee di credito per prestiti aziendali ottenibili in cinque anni al tasso fisso del 2%, fino a un massimo di 20mila euro, per riparazioni dell’abitazione, acquisto auto o ulteriori necessità derivanti da danni subiti a causa alluvione previa autocertificazione.

Dei 1.115 dipendenti emiliano-romagnoli della Cefla, residente in maggioranza tra l’Imolese e il Ravennate, sono 157 quelli che riscontrano la presenza di criticità tra casa, auto e strada percorsa ogni giorno per raggiungere il posto di lavoro. Di questi, 114 abitano in provincia di Ravenna (15 lamentano danni sia all’abitazione che alla vettura), 36 in quella di Bologna, sei nella zona di Forlì-Cesena e uno nell’area emiliana.

"Apprezziamo e plaudiamo all’iniziativa messa in campo da Cefla per aiutare i propri dipendenti colpiti dall’alluvione in maniera unilaterale, finalmente tornando ad essere cooperativa al 100% e dimenticando per un attimo il ruolo da multinazionale che più volte abbiamo avuto modo di sottolineare come organizzazione sindacale – commenta Giuseppe Rago (Uilm Imola) –. Ci auguriamo che tale iniziativa sia di esempio anche per altre grandi realtà del territorio, in primis ‘Imola retail solutions’, che ricordiamo è nata da una costola di Cefla ed è formata da dipendenti che fino al 2020 erano a tutti gli effetti dipendenti della cooperativa".

Quelle relative al sostegno degli alluvionati non sono però le uniche misure adottate in questo periodo da Cefla. Ufficializzato infatti in questi giorni il premio di rendimento per i dipendenti, che deriva dall’accordo integrativo stipulato in agosto 2022 tra l’azienda e le organizzazioni sindacali unitamente alla Rsu.

I dati aziendali consentiranno l’erogazione di un premio complessivo per dipendente di 3.450 euro comprensivo di un una tantum di 300 euro e di buoni benzina per 200 euro. Tale premio, qualora convertito in welfare, consentirà un ulteriore incremento fino a 3.540 con un aumento del 20% relativamente al premio lordo per un totale complessivo pari a 3.940, sempre considerando una tantum e buoni benzina. Anche in questo caso, da registrare l’apprezzamento dei sindacati.