Fantasia e futuro in scena a teatro

Una storia dove dati di realtà e fantasie sul futuro si incrociano per una riflessione sull’egoismo che permetta ai cittadini di domani di immaginare alternative al presente. Tutto questo in ‘Sbum! Yes we cake’, spettacolo teatrale a cura di Tilt stasera alle 21 al teatro dell’Osservanza, progetto e regia Marta Dalla Via. Prezzi: intero 15 euro; ridotto 10 (soci Tilt, spettatori under 25 e over 65; spettatori con disabilità e accompagnatori; possessori abbonamento stagione teatrale prosa Stignani e alle stagioni concertistiche di ERF a Imola, Castel San Pietro Terme, Forlì e Faenza; possessori YoungER Card Emilia-Romagna); abbonamento (cinque spettacoli) 45 euro. Biglietteria attiva sabato a partire dalle 20. Prenotazioni online. Per informazioni: www.tiltonline.org/spettacoli; telefono 351 3111011; e-mail info@tiltonline.org.