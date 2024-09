Fantastika, buona la prima. Pienone e oggi si replica. Tutti a caccia del drago

Buona la prima per la ‘Biennale d’Illustrazione FantastikA’ di Dozza. L’evento, diventato ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati del mondo fantasy, ha calamitato per tutta la giornata di ieri migliaia di persone nel borgo dei muri dipinti. Dopo l’apertura mattutina della kermesse nel Salone Maggiore della Rocca, epicentro della manifestazione tra mostre e incontri con gli artisti, le ore sono scivolate via in un’atmosfera magica e fiabesca fino alla tarda sera con l’atteso risveglio del drago Fyrstan. La creatura, che di solito riposa nel mastio del castello dell’abitato, ha riaperto i suoi occhi alimentando una continua processione di gente al suo cospetto. Una folla che si è riversata anche tra le viuzze del paese con librerie a cielo aperto, mercatini, artigiani al lavoro, street food, area games, cartomante, dragologa, sfilata di cosplay, arcieri storici, musica, workshop e varie performance artistiche. Per non parlare degli incontri e delle conferenze specialistiche con ospiti illustri nella cornice del teatro comunale e del centro Studi ‘La tana del drago’. Ma anche laboratori per i più piccoli e la celebrazione di un vero e proprio matrimonio in stile fantasy. E oggi si replica. Da non perdere gli approfondimenti ‘Parole dipinte’, dialogo teatrale per valorizzare l’arte tolkieniana, e le sei mostre allestite nella Rocca che resteranno aperte al pubblico fino al 13 ottobre.

Da ‘Draconis Forma – Illustratori fantasy alla corte di Ulisse’, per celebrare lo scienziato Aldrovandi tra matite e pennelli dei più noti illustratori contemporanei, a ‘Draghi ed elfi – Come li vedo io’ del charater designer e animatore Cluezo già collaboratore di Walt Disney, Dreamworks e Sony. Poi ‘Area Performance – Art for Charity’, con sessioni di pittura dal vivo e opere originali da battere all’asta per beneficenza realizzate durante il celebre Lucca Comics & Games, e ‘Toys Life’ con le foto di Alessio Vissani e Simone Frascarelli. Senza dimenticare ‘La casa dietro, innanzi il mondo’ con i diorami di Matteo Marcucci e gli abiti della costumista Celeste Ratazzi racchiusi nel percorso ‘Mythomorphosis’. Tra gli appuntamenti speciali di giornata quello delle 14.30 in teatro con l’anteprima di presentazione della nuova traduzione italiana de ‘Lo Hobbit’ (Bompiani) arricchito da 53 illustrazioni, mappe e bozzetti di Tolkien.