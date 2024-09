Fantastika, tutti a caccia del Drago. E Bubano si prepara alla festa

Partirà da Castel Guelfo oggi l’edizione 2024 della ‘Biennale d’Illustrazione Fantastika – La forma del Drago’. La prima di due anteprime, con Bubano che scalda i motori per gli appuntamenti in agenda dal 14 al 16 del mese, in attesa del clou a Dozza del 21 e 22. Spazio, quindi, all’inaugurazione della prima parte della mostra ‘Il Fantastico in Emilia Romagna tra scienza e folklore’ in programma alle ore 20 nella corte di Palazzo Malvezzi Hercolani con tanto di aperitivo e musiche di Federico Squassabia. L’esposizione, curata da Lisa Emiliani, approfondirà una ventina di creature protagoniste della tradizione popolare anche in relazione agli studi naturalistici di Ulisse Aldrovandi. L’esposizione sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il giovedì anche in versione pomeridiana dalle 15 alle 17. Non solo. Spazio pure alla spettacolare installazione di un drago materializzato da tre giovani designer locali, Ilaria Piolanti, Diego Pucci e Giorgia Serratini, all’interno del municipio dal titolo ‘Il Custode dei desideri’. Il 21 e 22 poi sarà la volta di Guelfo Comics tra fumetti e disegnatori.

Al Torrione di Bubano, il 14 e 15 settembre, la seconda parte della mostra a tema fantastico ma anche l’enorme area ludica di ‘Draco Ludos: Giochi alla Corte del Drago’ con giochi da tavolo, di ruolo e miniature da animare nelle postazioni a disposizione del pubblico per emozionanti sfide.

Previste sessioni anche per i bambini dagli 8 anni in su per un format in collaborazione con il centro giovanile Flood. Epilogo il 16, alle ore 21, con ospite il popolare scrittore Carlo Lucarelli che dialogherà con Lisa Emiliani sui libri della collana ‘In compagnia del lupo’.