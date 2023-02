Fantaveicoli, i numeri della sfilata di domenica

Dieci costruttori in gara (più uno fuori concorso), cinque scuole presenti nella sezione loro dedicata e tre gruppi mascherati. Sono i numeri dell’edizione 2023 del Carnevale dei Fantaveicoli, che torna domenica 19 febbraio alle 14.30 con partenza dall’Autodromo.

Dopo due edizioni senza sfilata, causa la pandemia, in questa edizione si svolgerà la tradizionale parata, che seguirà il percorso storico: partirà dalla pista dell’Enzo e Dino Ferrari, proseguirà su viale Dante e via Mazzini, per concludersi in piazza Matteotti dove si svolgeranno le premiazioni delle tre categorie in concorso.

Ad aprire la sfilata sarà come ogni anno sarà la banda musicale cittadina, seguita dai gruppi Banda rei, Corretto samba, Pneumatica emiliano-romagnola samba, Bloko intestinhao e Danza africana Imola Beguè. L’animazione e la presentazione della giornata saranno a cura di Radio Bruno. Fuori concorso, a chiudere il corteo, sfilerà il fantaveicolo del collettivo bolognese ‘Cantieri meticci’, che nelle scorse settimane ha dato vita a un laboratorio con i giovani del centro giovanile di Sesto Imolese.

"Con questi progetti – spiega Giacomo Gambi, assessore alla Cultura – diamo voce all’infanzia e all’adolescenza, nel segno della creatività e della cultura, mettendoci anche in ascolto di istanze e narrazioni sulla complessità del presente e delle nostre comunità, così diffondendo saperi e fiducia. Ecco che i linguaggi del teatro, della scrittura, del gioco sono arrivati così nei nostri centri giovanili di Sesto Imolese e quartiere Marconi che, unendosi, hanno costruito con l’associazione Cantieri Meticci il fantaveicolo che vedremo domenica. Linguaggi dell’arte che, quindi, si sono uniti alle competenze del ‘saper fare assieme’, tipiche degli artigiani del nostro territorio. I nostri centri giovanili sono diventati così nuovi protagonisti del Carnevale".