Fantaveicoli, iscrizioni entro il 10 febbraio

C’è tempo fino al 10 febbraio per iscriversi ai Fantaveicoli, l’evento del Carnevale imolese, che domenica 19 febbraio torna al suo formato tradizionale (sfilata con partenza dall’Autodromo e arrivo in piazza Matteotti) dopo la pandemia. Ai ‘Fantaveicoli’, che possono essere costruiti anche dalle scuole, i mezzi in gara devono essere ironici, colorati, burleschi, mascherati; possono essere condotti da una o più persone, essere alti, bassi, lunghi e con una, due o più ruote ed essere realizzati preferibilmente con materiali riciclati o di recupero. Nel concorso ‘Gruppi mascherati’ rimane l’indicazione dell’attinenza al tema, che può essere sviluppato in modo allegorico, narrativo e giocoso. Il concorso ‘Mascherine e biciclette’ è per bambini e ragazzi fino a 14 anni: potranno proporre maschere a tema e decorare le loro bici o cargo bike utilizzando materiali ecologici e di recupero. La partecipazione è gratuita: basta compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito del Comune e inviarlo via mail.