Farfalle in memoria di Francesca. Le lacrime della madre Nadia: "Avrei voluto essere accanto a lei"

Farfalle in volo in memoria di Francesca. È così che amici e familiari hanno voluto ricordare, ieri pomeriggio, la 28enne morta alla fine di agosto in un tragico incidente stradale a Milano, la città dove abitava ormai da tempo.

Francesca Quaglia, come hanno ricordato ieri gli amici, proprio al Giardino della Farfalle, uno dei luoghi di Medicina a cui era particolarmente affezionata, "sentiva davvero di avere le ali". Una ’sete’ di "conoscenza ed esperienza" che la aveva spinta a viaggiare in tanti luoghi del mondo, ma con il cuore sempre legato alla sua città natale.

Ed è qui che i familiari hanno deciso di organizzare una cerimonia di saluto, ma non un funerale perché questa parola, nel vasto dizionario di Francesca – interprete e conoscitrice di tantissime lingue – non esisteva.

Una cerimonia fatta di ricordi, ma anche di lacrime. Quelle che le decine di amici e familiari non hanno saputo trattenere quando ha preso la parola Nadia, la madre della giovane.

"Voglio ringraziare i tanti amici che sono qui a ricordare Francesca – ha detto la donna –. Perdere una figlia è un dolore immenso. Quel giorno terribile in cui è avvenuta la tragedia avrei voluto essere al suo fianco. E, invece, non c’ero. Un’amica però mi ha fatto leggere un racconto che ha scritto Giuseppe, una persona che ha assistito alla scena e che, forse, ha voluto scrivere una poesia forse per ’lasciarmi’ un ultimo ricordo di lei. Nel testo commovente racconta di averla vista ’dormire’ dolcemente sul freddo asfalto con le mani abbracciate e un sorriso. Dormiva piano, diceva Giuseppe, ma era già lontano. Bella come una stella caduta dal cielo Quel suo sorriso mi conforta e non finirò mai di amarla fino all’ultimo istante della mia vita".

Commovente, alla fine del breve discorso, l’abbraccio con il marito Franco che ha ringraziato i tantissimi ragazzi che non hanno voluto mancare alla toccante cerimonia.

"Ad ognuno di noi Francesca ha lasciato qualcosa – hanno voluto ricordare gli amici che si sono succeduti nei ricordi –. Se alziamo gli occhi al cielo sappiamo che lei è lì che ci guarda e faremo di tutto per portare avanti la sua testimonianza".

Parole di grande dolore, ma anche di speranza.

"Se fosse rimasta tra di noi – hanno sottolineato altri amici – sarebbe diventata ’ministro dell’universo’. Con il suo carattere meraviglioso e aperto al mondo ci ha fatto viaggiare ovunque, con il corpo e con la mente. Sei qui con noi lo sarai per sempre. Eri davvero una farfalla in volo".