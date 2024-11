Farmaci proibiti nello zainetto: denunciato

Lo zaino era pieno di pastiglie contro l’epilessia, usate però come eccitanti. È finito nei guai un ragazzo di 28 anni controllato dalla polizia intorno alle 12 e mezza di sabato 2 novembre.

Alla polizia era arrivata la segnalazione di due ragazzi dall’atteggiamento sospetto in Pedagna. Dopo alcune ricerche la volante ha rintracciato in via Montericco una coppia di giovani che corrispondevano alla descrizione. Si trattava di due giovani algerini di 28 e 29 anni, residenti in Lombardia ma di fatto senza fissa dimora e privi di documenti. Secondo quanto raccontato dagli agenti entrambi si sono mostrati insofferenti ai controlli. Portati in ufficio, sono stati perquisiti e nello zaino del 28enne sono state trovate due scatole contenente 224 compresse di pregabalin, farmaco contro l’epilessia usato però anche come eccitante. Il giovane – che non aveva alcuna ricetta e una quantità ben superiore a quella per uso personale – è stato denunciato e a entrambi sono stati anche notificati due provvedimenti già emessi: al 29enne la questura di Latina aveva rifiutato il permesso di soggiorno, mentre al 28enne è stata notificata l’espulsione disposta dalal questura di Milano. In un’altra circostanza la polizia ha denunciato per porto di oggetti atti a offendere un 35enne albanese. La volante aveva visto la sua auto che si aggirava in zona stazione. Nello spazio fra i due sedili anteriori c’era un coltello a serramanico di 16 cm e con una lama molto acuminata di 7 centimetri. Non ha saputo giustificarne il possesso ed è stato denunciato.

p.c.