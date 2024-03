Farro e fagioli,. E non è la solita minestra

Perché non sia la ‘solita minestra’ occorre rallegrarla con ottimi ingredienti e il farro, dimenticato per anni, ha trovato nella zuppa di farro e fagioli una nuova popolarità. Apprezzato per le sue doti salutistiche e nutrizionali, in cucina non ha bisogno di ammollo e si mantiene ben compatto anche dopo la cottura. Piacevole alla masticazione, leggermente croccante, ha un sapore inconfondibile e ben si adatta agli abbinamenti più svariati sia di verdure che di carne o pesce. Eccolo in versione svestito e decorticato, ossia perlato, per un piatto che può soddisfare l’esigenza di una piacevole pausa pranzo anche nella bella stagione, combinando alla perfezione i carboidrati con le proteine. Con l’aggiunta poi di olio extravergine diventa davvero una miniera di energia, benessere e gusto.

ZUPPA DI FARRO E FAGIOLI

Ingredienti per 6 persone. Gr. 250 farro perlato, 2 carote, 1 gambo di sedano, 1 cipolla, 200 gr. di fagioli borlotti, 2 pomodori, 1 spicchio di aglio, olio extravergine d’oliva, sale, pepe, rosmarino.

Preparazione. Se i fagioli sono secchi, metteteli in ammollo il giorno prima, poi cuoceteli in abbondante acqua con pomodoro, 1 spicchio di aglio, un rametto di rosmarino e poco sale. Quando saranno quasi cotti toglieteli dal fuoco e conservateli nella loro acqua. Tritare la cipolla e sminuzzare carota e sedano. Mettere in una pentola con un po’ di olio extravergine e fare appassire. Aggiungere il farro e i fagioli con la loro acqua e fare cuocere per circa 30 minuti. Regolare di sale e pepe, lasciare riposare per ottenere più cremosità e, per apprezzarla in pieno, servire con un filo d’olio a crudo, un rametto di rosmarino fresco e una croccante bruschetta. Ottima anche tiepida.

A cura di Ambra,

ristoratrice e sommelier