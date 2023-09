Fatto brillare residuato bellico

Residuato bellico di dimensioni contenute ritrovato nei pressi di via Nuova 35, nel Comune di Imola. Non si tratta di una grande bomba sganciata da un aereo granata d’artiglieria alleata da 94 mm HE UK, risalente alla Seconda guerra mondiale e rinvenuta durante alcuni lavori. Il residuato bellico è stato distrutto dagli specialisti del Genio militare mediante brillamento in un’area ritenuta idonea. Non è la prima munizione di questo tipo ritrovata quest’anno nell’Imolese. L’intervento dei genieri dell’Esercito (nuclei CMD Conventional Munition Disposal - Bonifica di munizionamento Convenzionale) del Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito Italiano in concorso alla prefettura di Bologna, è stato disposto dal Comando Forze operative Nord di Padova deputato alla gestione dei concorsi militari in tempo di pace nell’area centro-settentrionale della penisola.