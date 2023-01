Fattorie e agriturismi Bando del Gal

Il Gal (Gruppo di azione locale dell’Appennino bolognese, titolare dei fondi ‘Leader-Piano di sviluppo rurale’), ha pubblicato un nuovo bando per sostenere con contributi a fondo perduto la creazione e lo sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche. Le imprese agricole interessate possono fare domanda entro le 12 del 31 marzo. Le spese ammissibili variano da 20mila a 100mila euro; il contributo a fondo perduto copre il 50 per cento della spesa ammissibile per le imprese dei territori di media e alta montagna e il 45 per cento per quelle di collina. Ammessi interventi quali ristrutturazione e ampliamento fabbricati rurali esistenti, qualificazione degli spazi all’aperto, allestimento camere, sale ristorazione, cucine e acquisto attrezzature informatiche per la gestione dell’attività.