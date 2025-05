"Favorire gli stili di vita sani"

"Ho la macchina, ma preferisco utilizzarla solo quando è essenziale". Michela Sartori, regista e proprietaria del servizio di produzione video Ciak, si sforza per limitare gli spostamenti in auto alle spese pesanti. "Con la bici riesco a fare quasi tutto – si rallegra la regista –, sulla ciclabile vado come una furia". Oltre alla praticità, la Sartori predilige gli spostamenti a due ruote anche per una questione green: "Unisco l’utile al dilettevole così!". Ogni tanto si muove anche lei a piedi, con l’avvicinarsi dell’estate qualche area più ombreggiata. La pioggia è una di quelle rare occasioni in cui si concede di girare in auto.