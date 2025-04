FdI attacca: "Erba troppo alta lungo le strade"

Erba troppo alta lungo le strade imolesi. Lo denuncia Fratelli d’Italia. "Anche in questa primavera, estremamente piovosa, si affaccia il solito problema, anzi è aumentato – protestano Marta Evangelisti e Simone Carapia, rispettivamente capogruppo dei meloniani in Regione e al Circondario –. È sotto gli occhi di tutti una crescita abnorme dell’erba a fianco dei tracciati stradali in particolare le provinciali, che invade, quasi dando l’idea di un restringimento, i bordi delle strade. Erba che ha raggiunto altezze inusuali creando condizioni di ostacolo alla visibilità nelle aree delle intersezioni a raso, con l’incremento dei fattori a rischio".

Secondo quanto ricostruito dai due esponenti di opposizione, "una volta lo sfalcio avveniva con regolarità e la rasatura dell’erba garantiva visuali adeguate. Oggi – protestano Evangelisti e Carapia, quest’ultimo anche consigliere metropolitano – non è più così. E aggiungiamo che nelle nostre strade provinciali anche la segnaletica verticale è in uno stato pietoso e che con l’accordo quadro, anche su questo versante, le cose sono peggiorate".

Da qui l’appello al sindaco metropolitano, Matteo Lepore, e al suo vice Marco Panieri, primo cittadino imolese. "Cosa aspettano a sistemare tutte le strade e in prima battuta a sfalciare e sistemare la segnaletica verticale per la sicurezza e dare anche una parvenza di decoro urbano? – domandano Evangelisti e Carapia –. Da quando hanno realizzato questo accordo quadro sulla manutenzione delle strade provinciali non c’è nulla che vada bene".