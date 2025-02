FdI attacca la giunta: "Inerte sulla sicurezza"

"Fratelli d’Italia guarda con preoccupazione al problema della sicurezza in città, specie dopo gli ultimi fatti avvenuti". Così Nicolas Vacchi, capogruppo metropolitano di FdI e vicepresidente del Consiglio comunale.

"Sono questi eventi che non dovrebbero lasciare indifferenti tutti noi pubblici amministratori. Quanto avviene in prossimità di alcune periferie in prossimità del centro e non solo in centro, è stato da lungo tempo oggetto della nostra attenzione – spiega Vacchi –. Pur dovendo sempre ringraziare le forze dell’ordine per il loro operato, l’amministrazione comunale deve prendere atto che la propria azione è drammaticamente assente o quantomeno insufficiente sotto il profilo della gestione della sicurezza".

Il meloniano punta il dito contro la giunta Panieri: "Non è con iniziative mediatiche o a ’spot’ che si risolvono i problemi. Non è nemmeno facendo propaganda di basso livello in Consiglio comunale che si reprimerà la criminalità in città. Sono ormai anni che la nostra forza politica chiede di implementare le risorse a livello locale e di corroborare una attiva cabina di regia per potenziare l’ottimo lavoro che tutte le forze dell’ordine svolgono in sinergia sul territorio. Non è mancata da parte nostra, nel corso dell’attività legata ai documenti finanziari del comune, la richiesta di intercettare le risorse finanziarie necessarie per il potenziamento del personale di polizia sul territorio".

Vacchi, dopo gli ultimi episodio di microcriminalità avvenuti in città, chiede un cambio di passo: "Il sindaco Panieri non ha mai nominato un assessore competente in materia di Sicurezza e raramente sono state convocate commissioni ad hoc per studiare il problemi dei fenomeni criminosi. Speriamo invece che a livello locale si passi presto ai fatti per tutelare la sicurezza di Imola e degli imolesi.

Il Governo Meloni, invece, sta agendo concretamente, segnando un vero e proprio cambio di passo nella tutela della sicurezza dei cittadini".