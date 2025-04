FdI ’boccia’ Baldazzi: "Una nuova nomina per cancellare il buco dei 200mila euro spariti"

Fratelli d’Italia boccia la nomina di Elisabetta Baldazzi come nuova presidente di Area Blu. "Il sindaco Panieri con un colpo di spugna cerca di cancellare completamente le polemiche e la vicenda dei bonifici galeotti", protesta Simone Carapia, che avrebbe preferito la permanenza al timone di Eros Nanni (resterà però nel Cda assieme a Francesco Mercuri) affinché avesse l’ormai ex presidente avesse "piena libertà e autonomia per individuare le falle di sistema che hanno consentito l’ammanco di 200mila euro".

Critico anche Nicolas Vacchi. "È troppo semplice pensare di risolvere questa vicenda con un valzer di poltrone – protesta l’esponente di opposizione puntando il dito contro il sindaco Panieri –. A questo punto è necessaria una nuova commissione affinché la nuova governance della società venga a presentare un piano di azione per Area Blu, che ultimamente è stata al centro dell’attenzione per troppi pasticci politici. Ci vuole trasparenza".