FdI: "Comune e Regione alimentano illusioni"

Se Roma crede ancora nella permanenza della F1 a Imola d’intesa con Regione e Municipio ("Il Governo farà di tutto per rafforzare sempre più questo gioco di squadra per un obiettivo comune", ha assicurato l’altro giorno Flavio Siniscalchi, capo del Dipartimento dello Sport presso la presidenza del Consiglio dei ministri), FdI a livello locale si mostra invece piuttosto scettica sull’esito della trattativa per il Gp.

Quelle del presidente della Regione, Michele de Pascale, sul rinnovo del contratto in scadenza quest’anno, "sembrano frasi scaramantiche per tenere accesa ancora una fievole illusione", affermano la capogruppo in Regione, Marta Evangelisti, e i consiglieri comunali Nicolas Vacchi, Simone Carapia e Serena Bugani (nella foto da sinistra a destra).

A FdI non piace la soluzione dell’alternanza tra alcuni circuiti storici europei. "Si dovrebbe continuare a spendere per tenere l’autodromo aggiornato per poi usarlo ogni 4 o 5 anni – dicono i meloniani, anche se in realtà ora si sta ragionando su un Gp da disputare ogni 24 o 36 mesi –. Economicamente un salasso che il territorio da solo farebbe fatica a sopportare".

Nessuna apertura, da parte di FdI, nemmeno su un possibile ritorno sulla scena di San Marino ("Diventerebbe un ‘fritto misto’ dove Regione, Stato italiano e Stato di San Marino oltre al Con.Ami metterebbero delle risorse?"), anche se sul Titano ci sarebbero investitori privati pronti a entrare nella cordata pubblica per coprire i costi del Gp.