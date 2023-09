FdI e Lega all’attacco:: "Dalla giunta solo parole"

Centrodestra all’attacco dopo l’ennesimo atto vandalico con furto di attrezzature sportive al Palagenius. Secondo Nicolas Vacchi, quanto accaduto nella struttura del quartiere Campanella è "la riprova del grave problema di sicurezza che abbiamo a Imola. Non solo il degrado e l’inciviltà ormai sono diffuse, ma emerge anche la totale assenza di una visione politica in tema di sicurezza". E questo perché "fermo restando l’ottimo lavoro delle forze dell’ordine – conclude Vacchi –, risulta evidente che il governo cittadino a guida Pd e il sindaco Panieri debbano prendere atto della necessità urgente di reagire con una proposta politica seria in materia di sicurezza e legalità. Ne va della credibilità di Imola, delle risorse pubbliche e soprattutto ne va della sicurezza dei cittadini".

Duro anche l’intervento del leghista Simone Carapia: "Questo è l’ennesimo schiaffo a una città in totale declino. Deturpare,danneggiare e rubare come è avvenuto al Palagenius nei giorni scorsi, corrisponde a calpestare la dignità del lavoro di luoghi della socialità, dello sport e in generale del civismo. Il sindaco e la sua maggioranza, come le precedenti amministrazioni di sinistra, hanno pesanti responsabilità: portano sulle loro spalle il carico di questa inciviltà diffusa in città , la loro incompetenza e incapacità progettuale sul tema sicurezza è sconvolgente".

A questo punto, secondo Carapia, "serve una reazione forte anche perché – conclude il leghista – per chi Governa nel territorio non esistono problemi e le opposizioni esagerano sempre. La comunità che ancora conserva un minimo d’interesse verso i beni comuni può e deve essere protagonista di una svolta necessaria".