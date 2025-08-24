FdI e Lega stoppano Imola Corre : "Mobilitazione tardiva per il Gp"

di Enrico AgnessiNessuna apertura, da parte del centrodestra, all’appello lanciato dai civici di maggioranza che auspicavano un ‘patto’ per riportare il Gran premio di Formula 1 in Autodromo. Alla richiesta di unità avanzata dai consiglieri comunali Alan Manara e Antonio Ussia, che attraverso la loro lista ‘Imola Corre’ presenteranno una mozione da discutere nell’Aula di piazza Matteotti in vista della ripresa delle trattative con il Circus, FdI e Lega hanno risposto ieri in maniera negativa.

"Perché questi consiglieri fino ad ora dormienti si mobilitano solo ora? – pungono i meloniani imolesi Serena Bugani, Nicolas Vacchi, Maria Teresa Merli e Simone Carapia, assieme alla capogruppo di FdI in Regione, Marta Evangelisti –. Ci chiediamo se si tratti di iniziative a scoppio ritardato o se, durante i momenti cruciali del dibattito, siano stati assopiti. Tali gesti, privi di una visione strategica a lungo termine, rischiano di apparire come semplici ‘mortaretti’ politici, volti a ottenere visibilità".

Da parte loro, gli esponenti locali di FdI ritengono "fondamentale" sottolineare che il loro impegno "non si è limitato al livello locale. Grazie alla nostra capogruppo in Regione, Marta Evangelisti, abbiamo lavorato attivamente per sostenere la permanenza del Gran premio – assicurano i meloniani –, riconoscendone l’importanza strategica per l’intero tessuto economico e turistico della Romagna".

In questo senso, da FdI rivendicano la "proposta dettagliata di raccolta fondi, che ha da subito ottenuto l’appoggio di varie realtà sociali" sull’ingresso dei privati nella cordata (fino a quest’anno totalmente pubblica tra Governo, Regione, Aci e Con.Ami) necessaria a pagare i costi del Gp. Un’iniziativa che "non ha mai ricevuto alcuna risposta né la benché minima considerazione da parte delle istituzioni comunali guidate dal Pd e dai vertici dell’autodromo", recriminano i meloniani. E concludono: "Riteniamo che le iniziative dell’ultima ora non siano la soluzione. L’assenza di un piano d’azione coordinato e la tardiva mobilitazione dimostrano una visione politica debole da parte del sindaco Panieri, che non ha contribuito in nessun modo efficiente per mantenere a Imola un evento fondamentale per la nostra città e per il territorio".

Nessuna apertura alla proposta di Manara e Ussia nemmeno dal consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti. "Più che un appello all’unità, questa mi sembra una trovata elettorale – taglia corto l’esponente del Carroccio –. Non essendo abituato a sottrarmi alle mie responsabilità, ricordo ai consiglieri di ‘Imola Corre’ e, più in generale, a tutta la maggioranza, che ho sempre cercato di dare il mio contributo. Basti pensare agli atti che presentai in Regione che, dopo essere stati inizialmente messi in naftalina, furono poi condivisi anche dalla stessa maggioranza".

Detto questo, "anche recentemente, alla forza politica che rappresento non si può certo rimproverare nulla – avverte Marchetti –: lo stanziamento da parte del ministero dei Trasporti, ad esempio, fu il primo a essere annunciato. Purtroppo però, non sempre gli sforzi messi in campo risultano sufficienti, perché bisogna sottostare a regole e condizioni che non dipendono dal livello locale, ma in questo caso dal Circus della Formula 1. Piuttosto – conclude Marchetti –, la maggioranza imolese potrebbe dedicarsi con più impegno, a proposito di autodromo e grandi eventi, alla progettazione di una viabilità realmente adeguata".