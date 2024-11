FdI-Lega contro la giunta : "Piano sosta, così non va"

Il nuovo piano sosta, presentato due giorni fa dalla Giunta, non piace all’opposizione. "Un vero e proprio specchietto per le allodole", lo definiscono Nicolas Vacchi e Simone Carapia dai banchi di Fratelli d’Italia. "Siamo convinti che il risultato finale, al netto delle tre ore gratis al parcheggio a sbarre della palestra Cavina, sarà che Area Blu aumenterà gli introiti e i cittadini dovranno sborsare di più per parcheggiare in città", attaccano i meloniani. E aggiungono: "Per riavere il centro con più residenti, ci vogliono più stalli liberi non a pagamento. E non passa in sordina, come vorrebbero dalla Giunta, l’aumento degli abbonamenti, ulteriore aspetto penalizzante di questo piano".

Altro elemento negativo del pacchetto di novità introdotte dal Municipio è, sempre secondo Vacchi e Carapia, l’introduzione vicino alla stazione ferroviaria di un nuovo parcheggio a pagamento per i pendolari. "Imola è sempre più con le righe blu e si continua a fare i finti mecenati della sosta", proseguono i due esponenti di FdI. E concludono: "Bisognava prevedere qualcosa di più con l’arrivo delle feste di Natale, come hanno fatto altri centri limitrofi, con le prime ore gratuite in tutti i parcheggi vicini al centro. E non solo in uno che in dieci minuti si riempie. Ma sul Santerno si vuole continuare a lucrare sulla sosta 365 giorni all’anno, raccontando il contrario".

Anche secondo il leghista Daniele Marchetti l’introduzione delle tre ore gratuite nel parcheggio a sbarre della palestra Cavina, "risulta ancora insufficiente per rispondere alle reali esigenze della città, in particolar modo del centro storico". Per questo motivo, il consigliere comunale del Carroccio torna a chiedere di rendere gratuiti "almeno i primi trenta minuti" di sosta negli stalli gestiti con parchimetro. E cioè quelli su strada.

"Riteniamo che per rivitalizzare il centro storico e supportare il commercio locale sia fondamentale ispirarsi a modelli che funzionano, come quelli adottati nei grandi centri commerciali – è il pensiero di Marchetti –. Uno dei loro principali punti di forza è proprio la possibilità di parcheggiare a ridosso delle attività commerciali senza doversi preoccupare del costo. Estendere questa logica ai parcheggi gestiti con parchimetro permetterebbe ai cittadini di usufruire di almeno trenta minuti gratuiti per le brevi soste. Questo favorirebbe non solo il turnover degli stalli, ma anche la possibilità per le persone di raggiungere il negozio desiderato, effettuare i propri acquisti e liberare rapidamente il posto, senza penalizzazioni economiche".

Si tratta, secondo il ragionamento del leghista, di "una misura semplice, già applicata in molte realtà limitrofe, che avrebbe il duplice vantaggio di migliorare la mobilità e incentivare l’afflusso verso il centro città, sostenendo così i nostri commercianti. Ci auguriamo – conclude Marchetti – che l’Amministrazione prenda in considerazione questa proposta, perché il rilancio del cuore pulsante di Imola passa anche da azioni concrete e mirate come questa".

e. a.