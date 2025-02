FdI vuole chiarezza. Carapia in pressing su Comune e Spa: "Ora le dimissioni"

"Spariscono 200mila euro di bonifici e nessuno ne sa nulla? Stiamo parlando di soldi pubblici: siamo alla follia. Mi auguro che queste persone, per il bene della collettività, vadano a fare un altro mestiere. È una vergogna". Il consigliere comunale Simone Carapia (Fratelli d’Italia) ha da tempo messo Area Blu nel mirino. E alla notizia dell’ammanco nel bilancio della Spa pubblica, sempre più criticata non solo dalle forze politiche di opposizione, tira cannonate nella rete di una porta vuota.

"Apprendiamo che nel bilancio 2023 di Area Blu, pubblicato nel 2024, alla voce ‘Sopravvenienze passive’ ci sono 200mila euro di cui nessuno sa a cosa siano riferite – è la lettura dell’esponente di opposizione –. Dopo una mia richiesta di accesso agli atti, si scopre che in fase di predisposizione del bilancio 2023 ci sono tre registrazioni contabili, alias bonifici, di 200mila euro che nessuno sa dove siano finiti". E ancora: "Com’è possibile che nella contabilità di Area Blu non si riesca a leggere a chi sono stati bonificati tali importi?", domanda Carapia. E rilancia: "Neppure leggendo le contabili della banca attraverso la quale è stato fatto il bonifico? In Area Blu in quanti hanno il potere di eseguire un bonifico? Alla faccia della trasparenza e della regolarità contabile".

A questo proposito, va detto che i vertici della Spa alla quale il Comune ha affidato tra le altre cose la gestione del patrimonio immobiliare dell’ente, della sosta a pagamento e dei servizi cimiteriali ha annunciato ieri la "recente formale individuazione del destinatario dei bonifici". Nei prossimi giorni, il cerchio potrebbe dunque restringersi. Nel frattempo, Carapia appare però tutt’altro che soddisfatto delle rassicurazioni ricevute dalla Spa.

"Apprendiamo che ha effettuato accurate indagini interne e con tempestività: ha sollecitato gli organi di controllo, i soci, le autorità giudiziarie… ma chi vogliono prendere in giro? – è l’affondo di Carapia –. Stiamo parlando di soldi pubblici e spariscono 200mila euro di bonifici di cui non si conoscono i beneficiari e nessuno ne sa nulla?".

Al di là delle responsabilità dei vertici di Area Blu, la questione è però soprattutto politica, dal momento che il Comune ha oltre il 90% delle azioni della Spa che annovera tra i propri soci Con.Ami, Città metropolitana di Bologna, Circondario e i Municipi di Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo e Mordano.

"Chi governa Imola non è esente da questo scandalo che si voleva nascondere, visto che questa è la società di scopo del Comune – attacca ancora Carapia, che è anche capogruppo dei meloniani al Circondario –. Il sindaco Marco Panieri ha precise responsabilità sulle società partecipate, e ancora di più sulle controllate: prima di tutte la vigilanza e il controllo. A essere ottimisti e benevoli nei suoi confronti, al minimo ha dimostrato superficialità e incompetenza. È un fatto molto grave su cui bisogna fare approfondimenti e su cui bisognerà prendere iniziative".