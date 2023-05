Febbre da Formula 1 Fan stranieri in marcia Un treno Imola-Zurigo è già tutto esaurito

Si annuncia massiccia, e superiore a quella dello scorso anno, la presenza di spettatori stranieri sulle tribune dell’Autodromo per il Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio. I posti sul treno Eurocity Zurigo-Imola, operativo nei giorni della gara, stanno finendo. E in particolare quello che alle 13 di domenica 21 maggio riporterà in Svizzera (arrivo previsto in serata) i tifosi che hanno assistito alle prove libere del venerdì e alle qualifiche del sabato risulta al completo nei suoi oltre 400 posti.

"È la testimonianza di quanto l’appuntamento sia sentito anche all’estero – osserva Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola –. E di quanto importante sia, per il Circus, la sua presenza in Europa".

Nel 2022, a fronte di 130mila presenze complessive nei tre giorni del Gp (mentre l’obiettivo di quest’anno è 180mila), i turisti furono 42.614, per una permanenza media di 4,3 notti. Secondo lo studio condotto nei mesi scorsi dalla società faentina Jfc, il livello di internazionalizzazione degli ospiti che hanno soggiornato sul territorio in occasione del week-end della Formula 1 è stato pari al 67,4%, contro una quota di italiani del 32,6%. Per quanto riguarda la provenienza degli stranieri, quasi uno su tre arrivava dalla Gran Bretagna (28,5%). C’era poi una quota del 15,5% di residenti in Germania, mentre dalla Francia proveniva il 9,8% degli stranieri. Seguivano i residenti nei Paesi Bassi (7,3%), in Spagna (5,7%), in Danimarca (4,9%) e in Austria (3,3%). Si tratta di spettatori che, sempre secondo la ricerca di Jfc, sono arrivati a Imola in prevalenza con auto propria (67,4%), mentre è pari al 11,3% la quota di quanti si sono presentati all’evento in treno. Proprio per cercare di migliorare quest’ultimo dato, in modo da alleggerire il traffico su strada, quest’anno sono stati allestiti vari treni speciali in aggiunta ai convogli regionali. Oltre all’Eurocity, spazio dunque a Intercity e, per la prima volta, anche ai Frecciarossa. In particolare, i treni Intercity partiranno da Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Lecce, Bari Centrale e Pescara, mentre la linea ad alta velocità Frecciarossa partirà da Milano Centrale, Venezia Santa Lucia, Bari Centrale, Lecce e Pescara. I treni speciali si vanno ad aggiungere all’offerta regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper che permette di raggiungere Imola con 104 treni il venerdì e il sabato e con 85 treni la domenica. Inoltre, grazie all’accordo triennale firmato da Trenitalia e Aci Sport (società in house del gruppo Aci) chi acquisterà su Trenitalia.com un biglietto per Imola su Frecciarossa, Intercity o Eurocity, potrà ottenere uno sconto del 5% sul prezzo del biglietto di ingresso all’Autodromo.

Enrico Agnessi