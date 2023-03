Febbre da Formula 1 La bandiera a scacchi è già in vendita online Vale 290 euro a pezzo

di Enrico Agnessi

È ormai un rito (sempre più costoso) per decine di super appassionati: portarsi letteralmente a casa un pezzo del Gran premio di Formula 1. Riparte anche quest’anno, il terzo consecutivo, la caccia alla bandiera a scacchi che verrà sventolata davanti al vincitore della gara del 21 maggio all’Enzo e Dino Ferrari.

Come ormai noto tra i cultori del genere, funziona così: già oggi è possibile collegarsi a F1authentics.com e, dietro il pagamento della non proprio modica cifra di 290 euro (nel 2022 ne bastavano 245 e l’anno prima 230), far scrivere il proprio nome e cognome su uno dei riquadri dell’iconico vessillo di tutte le gare motoristiche. Formula 1 in testa, ovviamente. I responsabili del sito Internet lo giurano: è quello originale che vedremo a Imola tra un paio di mesi. Una volta finita la gara, la bandiera verrà tagliata e divisa appunto in 80 parti: tante quante sono i riquadri dedicati agli acquirenti. Il drappo sarà spedito direttamente a casa. E arriverà (assicurano da F1authentics.com) entro le successive quattro settimane. Il tutto accompagnato da una foto dell’arrivo al traguardo, da un sigillo di garanzia della Formula 1 e da una sorta di targhetta celebrativa dell’evento.

Capriccio per facoltosi o follia riservata ai fan più accaniti del Circus, di sicuro la novità piace agli appassionati. Nel giro di pochi giorni, infatti, di solito i pezzi della bandiera non sono più disponibili. Succede per Imola (da sempre tra le gare più amate), ma anche per gli altri Gran premi. La bandiera che verrà sventolata il prossimo fine settimana in Arabia Saudita, per esempio, è sold-out già da tempo. Risultano invece ancora prenotabili gli scacchi dei vessilli che celebreranno i vincitori dei Gp di Australia, Azerbaijan e Miami, con quest’ultimo che viene venduto addirittura a 347,95 euro al pezzo contro i 289,95 delle altre gare.

È la nuova Formula 1, bellezza. Negli anni Ottanta, cimeli e memorabilia si potevano raccogliere con tanta pazienza e un po’ di fortuna imbucandosi nel paddock. Oggi invece è tutto online (pezzi di telaio, riproduzioni in scala di caschi e musi delle monoposto) a prezzi da capogiro. Lo stesso vale per i biglietti di ingresso all’evento. Oltre ai tradizionali tagliandi (già quelli piuttosto cari) riservati ai comuni mortali, sui canali ufficiali online della F1 si trovano pacchetti per il weekend del 19-21 maggio in riva al Santerno che tra una passeggiata in pista e due chiacchiere con i campioni del passato arrivano a sfiorare i diecimila euro.