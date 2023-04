Febbre da Formula 1 Panieri alza l’asticella delle presenze al Gp "Siamo oltre 170mila"

di Enrico Agnessi

Il sindaco Marco Panieri alza l’asticella delle presenze al Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio. Se solo pochi giorni fa su queste pagine riferivamo del superamento di quota 130mila raggiunta del 2022, con il traguardo delle 150mila già tagliato a un mese di distanza dalla gara, ieri il primo cittadino ha aggiornato il conteggio totale aggiungendo altri 20mila spettatori spalmati sui tre giorni dell’evento.

"Sono oltre 170mila le presenze complessive previste", riferisce il sindaco Panieri, parlando di "risultato ottimo" in quanto "a poco meno di un mese dallo svolgimento del Gran premio supera già i numeri dell’edizione 2022". Il primo cittadino non lo ammetterebbe mai, ma è evidente che si tratta di una replica – per quanto appunto indiretta – alle parole del presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani. "Le vendite dei biglietti non stanno andando come speravamo", aveva detto ai microfoni di Radio Rai il numero uno dell’Aci, accomunando i destini di Imola e Monza anche sul fronte degli "investimenti importanti" da realizzare per adeguarsi al "nuovo corso della F1 che sta crescendo in tutto il mondo".

Nelle parole del sindaco Panieri, invece, la città è già oggi "pronta per l’evento" e "perfettamente in linea con i tempi nella preparazione del Gran premio (sullo sfondo ci sono sempre le polemiche per il completamento della passerella sui box, ndr), oltre che nella programmazione e realizzazione degli investimenti per il futuro del tracciato". E ancora: "Il gioco di squadra del territorio fa la differenza in positivo e sta facendo la sua parte, certi che il sostegno del Governo nazionale possa esserci anche per quanto riguarda il futuro del Gran premio di Formula 1 a Imola", avverte Panieri.

Anche in questo caso, bisogna saper leggere tra le righe. Mercoledì sera, Sticchi Damiani aveva diramato una nota per esprimere la propria soddisfazione per "l’apertura" arrivata poche ore prima il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a "garantire il futuro di Monza all’interno del calendario della Formula 1, anche dopo la scadenza del 2025".

Pure Imola reclama allora maggiore attenzione da Roma. E ringraziando la Regione (altro sponsor dell’evento assieme a Governo, Con.Ami e Aci), mette sul tavolo lo sforzo economico profuso in questa fase proprio dal Consorzio pubblico dei 23 Comuni. "Ha già svolto e ha in programma oltre otto milioni di euro di investimenti e intende mantenere gli ulteriori impegni assunti per il futuro con professionalità e celerità – è la conclusione dell’intervento del sindaco Panieri –, sicuri che il vantaggio dell’indotto economico del Gran premio di Formula 1 sia innegabile e del quale tutto il territorio circostante, non solo imolese, è partecipe".