Febbre da Formula 1 Viale Andrea Costa pronto mercoledì "Faremo bella figura"

di Enrico Agnessi

Migliaia di tifosi arriveranno la prossima settimana in treno a Imola per assistere al Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio. Molti più del 2022. E questo grazie all’aumento dei convogli speciali varato per l’occasione e alla decisione di far arrivare in città anche un EuroCity in partenza dalla Svizzera e diversi Frecciarossa.

Ad attendere i fan del Circus ci sarà, dopo una corsa contro il tempo che ha tenuto il Comune con il fiato sospeso, un viale Andrea Costa in buona parte riqualificato. Sono infatti in dirittura d’arrivo i lavori che hanno interessato, negli ultimi quattro mesi, il tratto più a ridosso del centro storico, vale a dire tra le vie Mentana-Aspromonte e i viali Carducci-De Amicis, quello effettivamente ridotto peggio.

"Mi è stato garantito che, entro mercoledì sera, saranno ultimate tutte le opere a terra – assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. Ciclabile, cordoli e nuova illuminazione. L’unica cosa che non riusciremo a fare in tempo per il Gran premio sarà l’area verde. Quella verrà completata dopo la gara".

Insomma, nonostante i consueti ritardi che quasi sempre accompagnano i lavori pubblici (nel caso specifico è stata la vecchia strada degli anni Trenta a interrompere le operazioni per qualche giorno), ci siamo. E potranno tirare presto un sospiro di sollievo residenti e commercianti della zona, stressati da un cantiere lungo e che per un po’ ha comportato anche la chiusura al traffico della strada e l’eliminazione di una dozzina di parcheggi.

"Sono soddisfatto – commenta l’assessore Raffini –. Nonostante qualche piccolo problema che ci è costato una settimana di tempo, il risultato sarà molto gradevole. In particolare per quanto riguarda la nuova illuminazione. Più avanti completeremo l’opera con il ‘giardino della pioggia’ (sistema filtrante vegetale per smaltire l’acqua piovana, ndr) più una ulteriore asfaltatura dopo che questa si sarà consolidata. Viale Andrea Costa è il nostro biglietto da visita a chi arriva in città. Faremo una bella figura. Spero che il Gran premio sia un momento di soddisfazione economica per le attività".

I lavori hanno richiesto un investimento di quasi 350mila euro. Finanziamenti vincolati allo scopo che sono arrivati per 270mila euro dal contributo straordinario erogato dai privati come compensazione per la costruzione in zona del nuovo supermercato Despar e per ulteriori 75mila euro dalla Città metropolitana.

Nei prossimi mesi, è invece atteso il via libera al secondo lotto (su tre complessivi) di lavori. Prevista in questo caso sia la riqualificazione del restante tratto di viale Andrea Costa, da via Mentana al piazzale Marabini, antistante la stazione ferroviaria, che quella del piazzale stesso. "Puntiamo di concludere al più presto le procedure di appalto e di aprire quanto prima il cantiere – conclude Raffini –. Far partire i lavori a novembre sarebbe un buon risultato".