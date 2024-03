Federdistribuzione, addetti in sciopero per il contratto

Oggi giornata di sciopero nei punti vendita associati a Federdistribuzione. Incroceranno le braccia circa 250 addetti impiegati in punti vendita di aziende importanti sul nostro territorio come ad esempio Lidl, Pam, Famila, Despar, In’s, Obi, Kasanova, Arcaplanet e Jysk.

"Sciopereranno e si faranno sentire per chiedere con forza quello che spetta loro di diritto: un rinnovo contrattuale che dia dignità al loro lavoro ed alla loro professionalità – spiegano dalla Cgil imolese –, che permetta di adeguare il salario all’attuale costo della vita, che riconosca l’impegno profuso in questi difficili anni di vacanza contrattuale nei quali le aziende della distribuzione hanno costantemente incrementato i propri utili.

Secondo Mattia Morotti (Filcams Cgil di Imola), "è inaccettabile che dopo 51 mesi dalla scadenza del primo ed unico contratto di Federdistribuzione, e soprattutto dopo il periodo pandemico nel quale il lavoro delle addette e degli addetti ha permesso a queste aziende di continuare la propria attività guadagnando cifre imponenti, questo sforzo non venga minimamente riconosciuto, ed anzi svilito, con proposte che contengono di fatto un arretramento dal punto di vista dei diritti. Senza contare poi – prosegue Morotti – la sostanziale immobilità sulla proposta di aumento salariale, dopo anni in cui i lavoratori si sono visti erodere il loro potere d’acquisto per via di una inflazione a doppia cifra e costi energetici diventati spesso insostenibili.Invitiamo tutti a sostenere queste rivendicazioni, astenendosi dal fare la spesa domani nei negozi associati a Federdistribuzione".