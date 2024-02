Federico Guglielmo dirige al Cassero l’Accademia ‘Arrigoni’

Nuovo appuntamento della stagione musicale stasera alle 10 a cura di Emilia Romagna Festival, al Teatro Cassero con la prestigiosa Accademia d’archi Arrigoni diretta da Federico Guglielmo. Oggi considerato uno dei massimi violinisti italiani con una ricca carriera concertistica nelle più famose sale del mondo, qui nelle vesti anche di primo violino solista, con il giovane e talentuoso Christian Sebastianutto come secondo violino solista.

Il concerto dal titolo ‘Musica a Berlino e per la corte di Federico il Grande’ è dedicato a un repertorio che gira attorno alla Berlino del Settecento e alla corte di Federico II e vede coinvolti autori quali Johann Gottlieb Graun, i due figli di Bach, Wilhelm Friedmann e Carl Philipp Emanuel, ed anche Felix Mendelsshon-Bartholdy, che sposta l’epoca musicale più avanti, ma non l’area geografica, che rimane la capitale tedesca.

"Sul palco l’Accademia d’archi Arrigoni una delle più belle realtà accademiche del nostro paese per la formazione di giovani musicisti – spiegano gli organizzatori – destinati a suonare in orchestra. Diretta dal maestro Domenico Mason e con il coordinamento didattico formativo del maestro Pavel Vernikoff, annovera nella sua ormai ‘vita adulta’ una schiera di giovani musicisti vincitori di prestigiosi concorsi o facenti parte di rinomate orchestre italiane ed europee". Biglietti in prevendita su Vivaticket. Informazioni sul sito www.emiliaromagnafestival.it/info-abbonamenti-biglietti-erfcasseromusica/.