"Fegatella, telecamere contro i furti nelle auto"

Telecamere e cartelli che segnalano il pericolo di furto, ma anche maggior attenzione da parte dei tanti fruitori della Fonte Fegatella. L’ennesima ondata di furti che ha colpito i parcheggi castellani, e in particolare quello della Fegatella, è seguita dalla richiesta del comitato ‘Amici della Fegatella’ di "installare telecamere e cartelli di avviso del pericolo", ma anche dalla raccomandazione del comandante della polizia locale Leonardo Marocchi che consiglia "quanta più attenzione possibile a non lasciare incustodite le borse all’interno della vettura".

Il primo ad intervenire è Giovanni Bellosi, portavoce del comitato che da anni svolge un ruolo di vera e propria sentinella nella zona, controllando che non ci siano sprechi o atti di vandalismo nei confronti della storica fonte o di quella nuova. Bellosi segnala all’amministrazione eventuali problematiche. "Come già avevamo segnalato negli anni scorsi, la mancanza di una telecamera che sorvegli la zona rende senza dubbio più semplice la vita a chi vuole delinquere. Oltre a questo, avevamo chiesto il posizionamento di cartelli di avviso nella zona. Ne fu installato soltanto uno all’ingresso, ma ora non c’è più neppure quello, forse rimosso da qualche vandalo. L’ideale sarebbe, come in altri parcheggi, come in quello del cimitero o delle scuole, posizionarne almeno tre".

Sul tema delle telecamere, il comandante Marocchi, mantenendo il suo ruolo, si limita a dare una notizia comunque importante: "Nell’ipotesi di potenziamento della rete di videosorveglianza, il parcheggio della Fegatella è uno dei primi punti da considerare. Ultimamente si è provveduto alla sostituzione di vecchie telecamere con quelle a nuova tecnologia. Quando invece verrà implementata la rete, ribadisco, una telecamera nel parcheggio che serve le due fonti è tra le priorità". Riguardo alle modalità di furto delle borse, Marocchi chiarisce: "Queste bande agiscono restando in osservazione, per poi agire a colpo sicuro una volta individuata la ‘preda’, ovvero la persona che è scesa dalla macchina lasciando la borsa. Per queste ragioni, chinarsi e mettere la borsa sotto il sedile è un’azione che verrà osservata, quindi inutile. Idem mettere la borsa nel baule dopo aver scaricato le bottiglie vuote di plastica da riempire alla fonte". Per scongiurare il pericolo "è necessario, anche se comprendo, scomodo, portarsi dietro la borsa. Queste bande solitamente compiono solo furti con destrezza, non borseggi". Claudio Bolognesi