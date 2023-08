Ferie solidali e donazioni agli alluvionati

Un fondo di solidarietà da 220mila euro, una banca di ferie solidali da 180mila e altri 100mila euro di donazioni raccolti: supera il mezzo milione lo stanziamento di Coop Alleanza 3.0 per aiutare i dipendenti colpiti dall’alluvione che lo scorso maggio ha flagellato la Romagna. Di questi, 400mila euro sono già stati assegnati.

Le ferie, donate dai dipendenti ai colleghi, sono servite per permettere a chi ha subito i danni dall’alluvione di restare qualche giorno a casa e rimettere a posto quanto possibile. Lo stesso vale per i fondi straordinari (fino a 4mila euro che nella maggior parte dei casi saranno inseriti nella busta paga di agosto) a cui hanno contribuito cooperativa e lavoratori. Si è trattato di un aiuto importante per persone come Maria Ausilia Ricciardelli, capo reparto all’Ipercoop del Centro Leonardo, rimasta due giorni bloccata al primo piano della sua casa di Castel Bolognese, senza corrente elettrica e senza acqua corrente in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco.

"Poi ho iniziato a spalare fango con quei pochi mezzi che mi erano rimasti – racconta –. Ho preso la scopa, un paio di vecchi stivali e ho iniziato a pulire quello che riuscivo. Purtroppo però il senso di impotenza era enorme. La fortuna è stata avere tanti colleghi che sono venuti ad aiutarmi. È stato veramente qualcosa di incredibile, anche perché io non avevo contattato nessuno. Una grande solidarietà da parte di tutti. I danni sono stati ingenti, ma ci andremo dietro".

Grande soddisfazione viene espressa dalla stessa Coop Alleanza 3.0. "La Cooperativa ha scelto di fare squadra in modo concreto con i suoi lavoratori e le loro famiglie che hanno subito le conseguenze drammatiche dell’alluvione – sottolinea in una nota l’azienda –. Questa importante raccolta, oltre a sostenere i lavoratori di Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno colpiti dall’emergenza, contribuirà da un lato a sostenere tutte le cooperative (come ad esempio quelle agricole, di produzione e trasformazione) che hanno subito danni in conseguenza dell’alluvione e dall’altro contribuirà a realizzare interventi di ricostruzione in accordo con le autorità interessate".