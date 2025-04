Ferita dal marito dopo la lite. Fugge in strada con i bambini e poi chiama i carabinieri

Sfuggita all’uomo, ma non allo scintillare della lama che l’ha ferita a un braccio. Si è precipitata in strada per lasciarsi alle spalle la furia e con i suoi bimbi ha trovato rifugio in un locale poco distante.

La notte terribile di una donna, di una mamma, di una moglie a a pochi passi dal centro di Mordano. E’ successo qualche giorno fa nel comune della Bassa, se ne è parlato in paese, ma sopratutto ora ci sono diversi accertamenti in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Imola in capo al comandante Domenico Lavigna. Sì, perché la donna di origine straniera, dopo il brutto episodio ha subito telefonato agli uffici dell’Arma per denunciare quanto accaduto. Da ciò che si apprende sarebbe scoppiato un litigio in casa della giovane coppia straniera. A quel punto – per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ ordine – la ragazza sarebbe rimasta ferita a un braccio da qualcosa di tagliente.

Ecco allora la rapida fuga in strada, la paura. Ma non più forte dell’istinto di una madre che decide di portare con sé i figli, tra i quali uno molto piccolo. Diverse decine di metri a piedi, poi la donna decide di rifugiarsi in un bar della zona, fortunatamente aperto, da dove avrebbe chiamato gli uomini dell’Arma per chiedere soccorso.

Sul posto arrivano in breve tempo i militari – per i quali questo tipo d’intervento ha massima priorità – oltre ai sanitari del 118. La donna viene portata in ospedale e medicata, fortunatamente con ferite non gravi. Quanto al marito invece, è stato prelevato dai carabinieri e portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso.

Gabriele Tassi