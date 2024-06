"Fermata ferroviaria, opportunità per tutti"

"Per la lista civica Progetto Dozza la notizia, finalmente concreta, della volontà di realizzare la fermata ferroviaria di Toscanella di Dozza nell’ambito del quadruplicamento della linea Bologna-Castelbolognese, è di straordinaria rilevanza". Lo afferma la lista civica Progetto Dozza che sostiene alle elezioni dell’8-9 giugno la ricandidatura del sindaco Luca Albertazzi: "Un’infrastruttura attesa da anni – continua Progetto Dozza e una grande opportunità per il miglioramento della qualità della vita dei residenti con evidenti riflessi sull’intero territorio del circondario imolese". La lista civica ricorda che il tema era "inserito anche nel programma di mandato". Per i civici "ora l’obiettivo sarà quello di mettere a fuoco la fase di progettazione, secondo le tempistiche dettate dai vari enti coinvolti e dai portatori di interesse, tenendo conto dello sviluppo della rete viabile locale per quanto riguarda le opere di adduzione al nuovo casello autostradale di Toscanella. Una materia già trattata, e in stato di significativo avanzamento progettuale, dall’amministrazione Albertazzi. Ecco perché, in questo senso, la continuità amministrativa dei prossimi anni è un elemento vincolante per la tutela dei cittadini in un orizzonte temporale di medio termine. Il tutto con un occhio di riguardo alla salvaguardia dell’ambiente e alla funzionale perimentazione di un paese che dovrà beneficiare dei nuovi servizi limitando al massimo gli eventuali disagi.

La conclusione della campagna elettorale di Progetto Dozza a supporto di Albertazzi si terrà venerdì 6 giugno, dalle 19 in avanti, in Piazza Libertà a Toscanella di Dozza. "Una serata da passare insieme e in allegria – dicono i civici – per ascoltare i contributi di Albertazzi, dei vari candidati al consiglio comunale della nostra lista civica, e di divertimento tra giochi gonfiabili e attività per i bimbi, musica, intrattenimento e tante altre attrazioni".