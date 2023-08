Ferragosto, Chiusi Studi Medici e Pediatri, Servizio di Continuità Assistenziale Attivo

Studi di medici e pediatri di famiglia chiusi per il ponte di Ferragosto. L’assistenza sanitaria di base, in questi giorni, sarà garantita dal servizio di continuità assistenziale. In particolare, per consulenze mediche telefoniche o richieste di visite domiciliari è attivo ogni notte il numero verde 800 040 050 dalle 20 alle 8 e oggi, domani e martedì anche dalle 8 alle 20. Accesso diretto (senza appuntamento) e gratuito agli ambulatori di continuità assistenziale territoriale: oggi, domani e martedì dalle 8 alle 20 Imola (via Caterina Sforza, 3); Castel San Pietro (Casa della Salute, viale Oriani 1); Medicina (Casa della Salute, via Saffi 1); Borgo Tossignano (Casa della Salute, via dell’8° Centenario 4).

"Per bisogni sanitari indifferibili di bassa-media gravità, questi ambulatori medici garantiscono una risposta qualificata, gratuita e più rapida di quella del Pronto soccorso – ricordano dall’Ausl –. Si invitano i cittadini ad un uso appropriato di questo servizio di emergenza".

Domani e martedì chiusi il consultorio familiare, gli sportelli unici distrettuali (Cup, casse, anagrafi assistiti) del territorio, l’ufficio accettazione ricoveri, il centro ausili, la medicina riabilitativa, il centro raccolta sangue, l’Urp. Il Cup telefonico rimarrà chiuso oggi, domani e martedì; e fino al 18 agosto sarà aperto solo dalle 8.30 alle 13.

Fino al 18 agosto compreso resteranno chiusi la medicina legale e lo staff formazione. Centro disturbi cognitivi dell’ospedale vecchio chiuso domani e martedì. Il punto di distribuzione diretta dei farmaci e il servizio di assistenza integrativa ed ’erogazione dei dispositivi medici (presidi per diabetici, incontinenti, ecc.) dell’ospedale nuovo rimane chiuso fino al 27 agosto (aperta la farmacia interna dell’ospedale vecchio). L’area vaccinale pediatrica resterà chiusa negli ambulatori esterni (Castel San Pietro e Medicina) fino al 26 agosto, aperta quella di Imola. Ambulatori vaccinazioni adulti di Castel San Pietro e Medicina chiusi fino al 19 agosto.