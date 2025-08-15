Ferragosto sul Santerno. Fiume e collina le mete

L’open day all’Autodromo. I murales a Dozza, con visita in una cantina di vini. Un tuffo al fiume e poi la grigliata in compagnia. E poi l’agriturismo in collina e le aperture straordinarie di Palazzo Tozzoni e del Museo San Domenico a Imola. Insomma, le alternative per chi rimane nel Nuovo Circondario Imolese ci sono. E non sono poche le persone ad aver scelto una di queste mete per il giorno di Ferragosto e per il ponte che inizia oggi e termina domenica. Ma anche durante i fine settimana estivi questi luoghi sono stati sempre molto affollati. Segno che il mare non è più così centrale: i dati e le proteste dei bagnini lungo la Riviera romagnola, con le affluenze che a loro dire si sono ridotte, lo testimoniano.

Partendo da Imola, anche oggi open day dell’Autodromo, dalle 18 alle 20, per vivere un’esperienza unica dal museo alla pista, passando per podio e paddock. Ma in città anche il Museo San Domenico e Palazzo Tozzoni saranno aperti, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Porte aperte per Palazzo Vescovile che dalle 20,30 alle 23 accoglierà le persone nel Giardino storico e al Museo delle carrozze. E per chi volesse, a Pontesanto ecco la festa dell’Avis che chiuderà la 29esima edizione. Dalla passeggiata ecologica alla santa messa. Poi, lo spettacolo del ‘Duo Musicale Antistress’ con ‘Mita il Burbero’, presenta Sonia Davis.

Per chi sceglie una meta più fresca ecco il fiume Santerno. Una vera e propria alternativa al mare. Apprezzatissimo il tratto di Castel del Rio con il ponte degli Alidosi, fino ad arrivare al confine con la Toscana e alle cascate di Moraduccio. Oltre a una rinfrescata in acqua c’è anche ci farà la grigliata in compagnia, dormirà in tenda o mangerà al ristorante. Ma in tanti optano anche per le piscine, sia a Imola che nell’entroterra. Parlando di collina, agriturismi e b&b sono pronti ad accogliere i turisti. E poi a Dozza, città dei murales, la possibilità di fare un tour artistico e di bere del vino locale e tipico all’Enoteca regionale dell’Emilia-Romagna, aperta anche oggi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Infine a Montecalderaro, frazione collinare di Castel San Pietro, alle 18 messa al Santuario della Beata Vergine del Lato, con a seguire stand gastronomico di piadine e crescentine.