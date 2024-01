Ferrari club, ecco il calendario

Ricco il programma delle attività dello Scuderia Ferrari Club che ha debuttato sabato in autodromo inaugurando la sede sociale. Fra le iniziative dell’anno in corso sono previste: la visita alla sede “Gresini Racing” a Faenza; la partecipazione, con una delegazione del Club, alla presentazione della Ferrari F1 2024; la partecipazione all’evento ‘WOw-womenmotor 2024’, organizzato in autodromo dal Comune; la visita in Ferrari (Maranello e Fiorano); la partecipazione al ‘Wec – 6 ore di Imola’ in programma il prossimo 21 aprile, con la possibilità di esporre un’auto storica a un gazebo in piazza; la partecipazione al GP F1 in programma il prossimo 19 maggio; una conferenza dedicata alla sicurezza sulle piste alla Fondazione Dino Zoli, a Forlì; la partecipazione alle Finali Mondiali Ferrari. Aperte le iscrizioni all’indirizzo email: imola@scuderiaferrari.club.