Ferrari, un mito lungo un secolo. Allo Stignani il figlio del Drake

Alle origini del mito. Una vittoria epica, seguita da un incontro suggestivo. E da lì a qualche anno l’inizio della leggenda. Un secolo di storia ripercorso ieri sera al teatro comunale Ebe Stignani. Il punto di partenza, nell’anno in cui l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari festeggia il suo compleanno numero 70, la vittoria del Drake nel primo Circuito del Savio avvenuta nel 1923.

Una chiacchierata ricca di aneddoti e spunti interessanti, quella che ha caratterizzato il convegno ‘Savio100’, che ha visto la collaborazione tra quattro città (Modena, Imola, Lugo e Ravenna), Aci Ravenna e Autodromo di Imola e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Sul palco, con la moderazione della giornalista di TG2 Motori, Maria Leitner, assieme a Piero Ferrari, figlio di Enzo, si sono alternati Gian Carlo Minardi (presidente di Formula Imola), lo scrittore Luca Dal Monte, il critico d’arte Gian Luca Tusini e il giornalista Pino Allievi.

L’inizio di tutto è, come accennato all’inizio, la vittoria del 25enne pilota Enzo Ferrari, al volante dell’Alfa Romeo RL Targa Florio numero 28, nella prima delle quattro edizioni dell’evento che accende la passione per i motori in tutta la Romagna. Un trionfo che coincide con l’incontro con il conte Enrico Baracca, padre del celebre Francesco, asso dell’aviazione italiana. In seguito, il Drake conoscerà anche la contessa Paolina Baracca, moglie di Enrico e mamma di Francesco, dalla quale riceverà una foto con dedica e l’invito ad utilizzare il Cavallino rampante come portafortuna sulle sue vetture.

"Fu lei a dirmi un giorno: ‘Ferrari, metta sulle sue macchine il cavallino rampante del mio figliolo. Le porterà fortuna’ - raccontava il Drake –. Conservo ancora la fotografia di Baracca, con la dedica dei genitori con cui mi affidano l’emblema. Il cavallino era ed è rimasto nero; io aggiunsi il fondo giallo canarino che è il colore di Modena".

Per vedere il Cavallino sul cofano di un’auto della scuderia Ferrari bisogna però aspettare diversi anni. È infatti il 9 luglio 1932 quando alla ‘24 Ore di Spa’ compare uno dei simboli oggi più noti al mondo. In quasi due lustri, l’effigie si evolve e cambia forma, partendo da quello dei Baracca che deriva dal Piemonte Reale Cavalleria, corpo di appartenenza di Francesco Baracca, fino a giungere a quello che appare sulla Alfa Romeo 8c 2300 MM di Antonio Brivio e Piero Taruffi in Belgio.

"Ferrari è il punto di riferimento della Motor Valley", ha sottolineato il sindaco Marco Panieri, consegnando al figlio del Drake la delibera di giunta attraverso la quale il Comune gli intitolò l’Autodromo nel 1988. "Ha rappresentato un punto di svolta in un secolo di grandi trasformazioni", è invece il pensiero di Davide Ranalli, primo cittadino di Lugo.

Un rapporto simbiotico, quello tra Enzo Ferrari e il ‘suo’ Cavallino. "Un simbolo al quale teneva molto e per il quale aveva stabilito delle regole precise – ha ricordato il figlio Piero –. Doveva essere sempre nero e su sfondo giallo, raffigurato nello scudetto solo per le vetture da competizione, mentre nel rettangolo era il marchio di fabbrica delle automobili. Doveva essere usato con certi criteri".

In altre parole, "un precursore", per dirla con Minardi, che ha rievocato quel primo incontro con il Drake nel quale gli fumò davanti (cosa vietatissima) un intero pacchetto di sigarette. "Ha anticipato tutti di cento anni, inventando il concetto di logo già negli anni Trenta – ha rimarcato Allievi –. Ha subito pensato di far identificare la sua fabbrica dall’esterno con un simbolo. E oggi quello della Ferrari è forse il logo più famoso al mondo".