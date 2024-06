Ferrovia, altri no. Anche gli agricoltori al fianco dei residenti: "Impatto devastante"

Non solo i residenti delle frazioni di Chiusura e San Prospero, che hanno già raccolto oltre 600 firme contro il progetto. Anche gli agricoltori dicono ‘no’ al potenziamento della linea alta velocità voluto da Rfi e Italferr attraverso la realizzazione di due nuovi binari a ridosso dell’Autostrada A14, opera contestata a sua volta pure dal Comune (e dalla Città metropolitana in una lettera inviata ieri alla Regione) che preferirebbe un potenziamento accanto all’attuale tracciato con passaggio dalla stazione dei treni.

"Il progetto com’è concepito impatta in modo pesantissimo su un territorio agricolo vocato a produzioni ortofrutticole e vitivinicole di alta qualità – protesta Valentina Borghi, presidente di Coldiretti Bologna – e comporterebbe la perdita di importanti porzioni di terreno. Non possiamo che esprimere la nostra più forte preoccupazione".

La presa di posizione arriva dopo un tavolo di confronto tra le istituzioni e le associazioni di agricoltori che si è svolto l’altro giorno, al termine del quale Coldiretti ha incontrato i propri soci di alcune delle zone coinvolte dall’opera.

"Nella riunione sono emerse tutta la preoccupazione e la confusione dei nostri soci – prosegue Giordano Alpi, presidente Coldiretti Imola –. Ci siamo attivati immediatamente per un tavolo di confronto, ma i tre progetti paventati (a nord, a sud o accanto al tracciato della A14, ndr) si rivelano comunque un pericolo concretissimo per il nostro comparto".

E il motivo è presto detto. "In ogni caso è prevista la perdita di centinaia di ettari di terreno per aziende che verrebbero letteralmente tagliate in due dalla ferrovia – prosegue Alpi –. Considerate le proiezioni di impatto ci sono imprese che sarebbero di fatto costrette a chiudere. Parliamo in molti casi di giovani che hanno appena fatto il primo insediamento e che erano già state coinvolto dai lavori di ampliamento della A14".

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, è sulla stessa linea: "Abbiamo rilevato l’anomalia di trovarci a discutere le tre ipotesi di tracciato, nessuna delle quali è quella a impatto più contenuto per il territorio, ovvero l’allargamento in sede, ove possibile. Tutte comporterebbero un eccessivo consumo di suolo".

Sul tema è in programma un incontro mercoledì prossimo, alle 10, nella sala del Consiglio comunale, in Municipio. In quella sede, la Giunta rimetterà sul tavolo l’alternativa in affiancamento alla linea storica. Tale soluzione, con nuovi binari dedicati al transito dei treni merci e regionali (mentre la linea esistente verrebbe lasciata ai treni Alta Velocità, InterCity e regionali veloci) è stata però già scartata dai responsabili del progetto.

"L’ipotesi di affiancamento segue l’andamento planimetrico della linea attuale comportando un adeguamento delle stazioni esistenti – si legge infatti sul sito Internet dedicato all’opera –. Comporterebbe delle ‘interferenze di taglio’, ovvero dei percorsi ferroviari intersecati per permettere il corretto convoglio di più linee ferroviarie. Gli studi condotti hanno rilevato che questa soluzione risulta meno efficace rispetto alle alternative in variante".

Il motivo? "Causerebbe interferenze significative sul tessuto urbano rendendo necessari espropri e demolizioni – spiegano ancora i responsabili del progetto –; presenterebbe una notevole complessità realizzativa che comporterebbe interruzioni del servizio ferroviario e numerose opere di adeguamento".