Ferrovia, un altro no al progetto: “Niente viadotti né altri binari”

Imola, 11 ottobre 2025 – Nuova petizione online, promossa dal coordinamento dei comitati contrari alla costruzione di un viadotto vicino all’autostrada, a sostegno della revisione del progetto di ampliamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese.

La petizione, che ha già raccolto circa 500 firme in pochi giorni, chiede alla Regione e a Rfi di “ascoltare le proposte tecniche alternative già illustrate da esperti di grande e indiscussa competenza”.

Nel frattempo, il consigliere regionale di opposizione Marco Mastacchi ha depositato una nuova interrogazione alla Giunta di Michele de Pascale con la richiesta di audizione in commissione per un “confronto fra i tecnici indipendenti, regionali e di Rfi”, ricordano i comitati, parlando di “passaggio fondamentale per garantire finalmente un confronto tecnico trasparente e documentato”.

La linea del coordinamento è presto detta: “La politica continua a restare arroccata sulle proprie posizioni, difendendo un progetto nato vecchio e fuori luogo”. E cioè: “La richiesta di quadruplicamento risale agli anni 2019–2021, un’epoca ferroviaria ormai superata. Nel 2023 è stato approvato e finanziato dal Pnrr il sistema Ertms/Etcs, che sarà operativo sulla tratta entro il 2031 e che raddoppia la capacità della linea senza necessità di nuovi binari o viadotti invasivi”.

Non servirebbe dunque, sempre secondo i comitati, nemmeno la costruzione di quel terzo binario auspicato dal gruppo di cittadini nel recente passato.

“È assurdo che la politica non voglia prendere atto di questa realtà tecnica – le parole del coordinamento che mette insieme i cittadini di vari comuni ma del quale si è fatto portavoce l’imolese Armando Martignani –. Continuare a spingere su un progetto anacronistico significa sprecare risorse pubbliche, aggravare l’impatto ambientale e ignorare il progresso tecnologico già in corso. Esistono alternative più moderne, sostenibili e condivise, perfettamente compatibili con gli standard europei e con la sicurezza del traffico ferroviario”.

Per quanto riguarda le merci, la proposta è quella di deviare il traffico proveniente da Rimini, a Faenza in direzione Lugo, Lavezzola. Intercettati i convogli provenienti dal porto di Ravenna, veicolarli verso Ferrara per Tarvisio (corridoio Eu Ten-T2) e verso Poggio Rusco per Verona–Brennero (corridoio Eu Ten-T1);

Venendo invece al traffico passeggeri, i comitati chiedono di “applicare sull’attuale rete storica a due binari le tecnologie del sistema europeo Ertms L2 per le linee e Ertms Hd per il nodo, per ottenere un aumento della capacità della linea storica Bologna–Castel Bolognese”.

Ricordata l’esistenza di un altro gruppo di cittadini che già nel 2024 ha raccolto quasi 800 firme contro l’ampliamento della linea a ridosso degli attuali binari, il coordinamento guidato da Martignani auspica la costruzione di “barriere antirumore lungo tutto il percorso” alla luce dell’aumento del traffico ferroviario. “La nostra non è opposizione ideologica, ma richiesta di modernità, coerenza e responsabilità pubblica – concludono i comitati –. L’auspicio è che la Regione apra finalmente un dialogo reale, tecnico e documentato. Non ci faremo calpestare dalla politica del ‘fare tanto per fare’”.