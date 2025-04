"Ferrovia, progetto da rivedere"

Rivedere la tratta dei treni, puntando sulla dorsale adriatica. O in alternativa, realizzazione di tratti in galleria (ipotesi già scartata da Rfi) per minimizzare i danni. Lo chiede il consigliere regionale Marco Mastacchi (Rete civica), che con un’interpellanza rivolta alla Giunta del presidente Michele de Pascale interviene sul progetto di potenziamento della linea ferroviaria che collega Bologna a Castel Bolognese.

Per il consigliere di opposizione, serve "un ripensamento del progetto a favore di soluzioni meno invasive e più funzionali", anche perché "cittadini e alcune amministrazioni comunali esprimono preoccupazione e contrarietà". Il progetto, ricorda il civico, vale oltre tre miliardi di euro e prevede "nuove linee ferroviarie per diverse decine di chilometri, con viadotti alti fino a 18 metri, che attraverserebbero la pianura a nord della via Emilia, impattando su terreni agricoli, imprese, abitazioni e proprietà". Nello specifico, Mastacchi chiede alla giunta se non sia il caso di evitare la sovrapposizione passeggeri e merci, e di rivalutare percorsi alternativi per ridurre il traffico merci e aumentare il traffico Alta velocità, migliorando il trasporto passeggeri e rendendo fruibili le stazioni romagnole senza intaccare le linee storiche Bologna-Rimini e Ravenna-Castel Bolognese. Infine caldeggia l’idea di indirizzare le risorse per sviluppare un collegamento diretto tra il porto di Ravenna e gli svincoli di Ferrara e Poggio Rusco, oltre ad altri nodi come Altedo.