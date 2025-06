Festa a Castel Guelfo. Ecco le eccellenze del ’Mercato contadino’

Tempo di ‘Mercato Contadino’ di primavera a Castel Guelfo. Domani dalle 14 alle 18 nella corte di Palazzo Malvezzi-Hercolani, spazio ai produttori locali, del circondario e alle tipicità del territorio. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione che diventa terza se si considera la positiva intuizione della ‘Piccola festa dell’uva’ dell’ottobre scorso, è alimentata dal municipio con il sostegno dell’Associazione Volontari e della sezione Arci. "Una dozzina di produttori presenti e una sicura vetrina per mettere in mostra le eccellenze agricole della zona – spiega l’assessore guelfese Massimiliano Milano, ideatore del format –. La volontà è quella di confermare in calendario, in pianta stabile anche per il futuro, tre appuntamenti: festa dell’uva nel periodo della vendemmia, mercato contadino primaverile e invernale". Con le idee chiare: "L’auspicio è quello di focalizzare una nuova direzione utile per dare voce e visibilità all’agricoltura che è un patrimonio fondante della nostra terra – aggiunge –. Un reciproco scambio di esperienze, tra produttori e comunità locale, per trainare anche un nuovo filone turistico. In tal senso, infatti, il 27 settembre in occasione della seconda ‘Piccola festa dell’uva’ arriveranno dal capoluogo (grazie all’intesa con Bologna Welcome e gli spazi di ExtraBo, ndr) diversi visitatori per un percorso guidato alla scoperta del nostro centro storico e della produzione enologica del posto".

Mattia Grandi