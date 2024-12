Festa alla Grifo Imola, i ragazzi tesserati sono in crescita

Festa e di sorrisi per l’intero universo della Grifo Imola, riunita nei giorni scorsi all’hotel Donatello per il pranzo di Natale. Un appuntamento ormai tradizionale per la società biancoblu, in una giornata che ha riunito a tavola i cestisti della prima squadra e tutti i ragazzi e bambini dei settori giovanile, assieme ad allenatori, istruttori e genitori, oltre a dirigenti, accompagnatori e tutti coloro che collaborano con il sodalizio imolese.

Al pranzo erano presenti anche il sindaco di Imola Marco Panieri e quello di Casalfiumanese Beatrice Poli, considerando che la Grifo da diversi anni è presente anche nei comuni della Vallata (e non solo) attraverso le proprie formazioni giovanili. Una realtà in crescita, visto che i numeri della Grifo parlano di 290 tesserati tra i ragazzi delle prime squadre (una in Divisione regionale 2 e una in Divisione regionale 3) e del settore giovanile, che va dai classe 2007 fino all’Under 19.

Il pranzo si è concluso con la grande lotteria animata dal presidente dei grifoni Stefano Mongardi: in palio i premi offerti dagli sponsor del club.

