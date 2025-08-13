Festa Avis a gonfie vele. Pienone a Pontesanto. Ultimi giorni da vivere

Traguardo ferragostano sempre più vicino per l’edizione numero 29 di ‘Pontesanto in Festa’. Ma il bilancio dell’evento rionale, punto fermo dell’estate per chi resta in città, è già positivo tra presenze record e consensi. Lunghe file tutte le sere per cena all’altezza dello stand gastronomico per gustare una serie di delizie da leccarsi i baffi: tortelloni burro e salvia o al ragù, tortellini, polenta, carne ai ferri, piadina, friggione, ottimo pesce, rane fritte o al sugo, dolci e molto altro (prenotazione tavoli al numero 339.2331415). Gettonatissima anche la modalità asporto che per Ferragosto sarà attiva pure a pranzo dalle 11 alle 13. Pollice in alto anche per la ricca programmazione di eventi.

Tante persone hanno visitato l’esposizione fotografica dell’associazione ‘G. Magnani’ – all’inaugurazione c’era anche l’assessora Daniela Spadoni – e preso parte alle iniziative serali. Dagli applausi per il concerto dell’orchestra iBigBand, ormai una certezza sul territorio, a quelli per l’estroso Gio Raffone. Pubblico delle grandi occasioni anche per la ‘Tombola sotto le Stelle’ della notte di San Lorenzo, per la sfilata di moda e per lo show dei Bellaprika sulla scia dei capolavori di Vasco Rossi. Ma non è finita.

Questa sera, infatti, tutti in pista per ballare il liscio con la colonna sonora dell’orchestra ‘Assi di Cuori’ mentre domani l’attesa festa sociale del gruppo Avis di Pontesanto. Un pomeriggio senza sosta: dalla passeggiata ecologica, con iscrizioni aperte alle 17 e partenza un’ora più tardi, alla santa messa poi lo spettacolo del ‘Duo Musicale Antistress’ con ‘Mita il Burbero’ che presenta Sonia Davis.

Un appuntamento importante come ha rimarcato nei giorni scorsi il presidente di Avis Imola, Remo Martelli: "In estate il fabbisogno di scorte di sangue e plasma aumenta in maniera sensibile. L’Avis presidia le manifestazioni locali con una giornata per festeggiare e ricordare l’impegno dei volontari". Diventare donatore è facile: età tra i 18 e i 60 anni, buona salute e peso corporeo di almeno 50 chili (imola.comunale@avis.it – 0542.32158).

Gran finale il 15 agosto con le messe delle 9,45 e 19 poi, alle 20, la processione lungo le vie Zanotti e Beccaria. Congedo in musica con il karaoke di Stefy. Sono tanti i volontari che ogni giorno portano avanti ’Pontesanto in festa’. Dai più esperti e anziani in cucina, passando per i giovanissimi tra i tavoli per consegnare i piatti ordinati.