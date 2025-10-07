Festa Bella, si conclude il rito quinquennale. Il sindaco: "Giornate piene di significato"

A Castel Guelfo si è conclusa l’edizione della Festa Bella. L’evento religioso, che si ripete ogni 5 anni, è capace di unire la comunità del paese emiliano nella riflessione, nella preghiera e nella condivisione. L’epilogo ha visto, dopo la celebrazione della messa solenne e la processione serale con il Sacro Crocifisso custodito nella chiesa parrocchiale, l’antico rito della benedizione accompagnato dalle note della banda di Castel San Pietro Terme. Un momento emozionante, al quale hanno preso parte anche le autorità civili e religiose, che ha suggellato un’organizzazione impeccabile: "Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato: dai volontari alla parrocchia senza dimenticare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di queste giornate così ricche di significato per Castel Guelfo – ha scritto sui social il sindaco Claudio Franceschi –. La Festa Bella è la dimostrazione di quanto sia forte il legame che ci unisce come paese: tradizione, fede e amicizia che si rinnovano". Una ricorrenza dalle origini antichissime che risalgono addirittura al periodo medievale, come ha ricordato nella sua conferenza lo storico Gianluigi Tozzoli. Un appuntamento che è stato in grado di resistere al trascorrere dei secoli senza perdere identità e spirito di devozione. Sono tantissime, infatti, le testimonianze di guelfesi che hanno fatto ricorso all’adorazione del Crocifisso e alla preghiera collettiva.