Castel Guelfo, 8 gennaio 2025 – Festa grande a Castel Guelfo il giorno dell’Epifania per i 104 anni di Luigia Tinti, conosciuta da tutti come Luisa. Nata il 6 gennaio 1921, è la quarta di nove tra fratelli e sorelle. Con lei, infatti, abita ancora il fratello Antonio di 97 anni a testimonianza di una certa longevità dei geni di famiglia.

Dedita da sempre alle faccende di casa, Luisa ha lavorato per anni a San Lazzaro come governante ma pure nelle risaie della bassa medicinese come mondina.