Festa con il Fiocchetto Lilla. Fanep e Golf club in campo contro i disturbi alimentari

Un matrimonio che funziona e si rinnova. Il Fiocchetto Lilla della Fanep e il Golf Club "Le Fonti" di Castel San Pietro rinnovano un sodalizio ormai consolidato, e trovano la sponda dell’ospedale Bellaria di Bologna per un’iniziativa che mira ancora una volta a porre l’attenzione sui disturbi del comportamento alimentare. Il fiocchetto lilla, scelto perché colore simbolo di speranza, sarà protagonista domenica con un’ampia e importante iniziativa che anticipa di pochi giorni la giornata nazionale che Fanep dedica il 15 aprile proprio ai Dca, i disturbi del comportamento alimentare. Sotto l’attenta organizzazione di Antonio Lannutti, consigliere Fanep Odv delegato proprio ai Dca, il programma del 7 aprile prevede alle 9.30 al padiglione G dell’ospedale Bellaria l’arrivo di un gruppo di bikers in selle alle Harley Davidson, radunatisi mezz’ora prima a San Lazzaro. Dopo la cerimonia di accoglienza e la visita di alcuni motociclisti al reparto, alle 10.30 nell’ospedale alle porte di Bologna arriveranno i cani della Pet-Co-Therapy che imboccheranno le scale e saliranno anche loro in reparto. La carovana bipede e quadrupede si sposterà poi a Castel San Pietro, con arrivo intorno alle 11, per vivere la lunga seconda parte di giornata. L’approdo sarà sulla soglia del comune in piazza XX Settembre, dove verrà posizionato il Monumento al Fiocchetto Lilla. Sempre nella piazza centrale di Castel San Pietro troveranno spazio diversi espositori su cui saranno apposti manifesti che riportano frasi e testimonianze di chi soffre di disturbi del comportamento alimentare. Il primo e l’ultimo manifesto riporteranno una frase ed una poesia di una ragazza di Trieste guarita. Conosciuta attraverso la pagina social del Fiocchetto Lilla di Castel San Pietro Terme, la giovane Sofia Barinova ha partecipato al concorso Telodicoinpoesia del 2023, dove ha portato la poesia dal titolo "E ritrovo armonia". Dal centro città ci si sposterà poi alle 13 al Golf Club Le Fonti per il pranzo insieme ai motociclisti. Tema cardine della giornata sarà anche il titolo della giornata nazionale del 15 aprile, ovvero "Facciamoci Sentire", un’esortazione questa volta supportata (anche) dal rombo delle Harley. L’obiettivo resta quello di portare all’attenzione di famiglie, persone comuni, istituzioni e forze politiche l’esigenza dei malati e dei loro cari.

Claudio Bolognesi