Festa con il sindaco a Medicina per il secolo di Corrina

Il traguardo del secolo di vita per Corrina Bortolini. Domenica 20 agosto la cittadina medicinese Corrina Bortolini ha festeggiato i suoi 100 anni insieme a famigliari e amici.

Per l’occasione, il sindaco Matteo Montanari a nome dell’amministrazione comunale le ha donato la medaglia commemorativa insieme a un mazzo di fiori. I festeggiamenti si sono svolti a casa della centenaria con una festa organizzata dalla figlia Ambra insieme ai nipoti, pronipoti e tanti altri famigliari e amici.

Corrina è nata a Calderara di Reno il 20 agosto 1923, figlia di Ermelinda e Gaetano. Si è trasferita a Medicina insieme alla sua famiglia all’età di 6 anni. Ha iniziato lavorando come mondina nelle risaie delle vaste campagne del territorio medicinese. Successivamente ha lavorato svolgendo diversi incarichi domestici nel Bolognese. Corrina ha accolto il sindaco Montanari spiegando che lei 100 anni proprio non se li sente. È solo dispiaciuta che le sia stato nascosto il mattarello, altrimenti tutti i giorni continuerebbe a preparare tagliatelle, tortellini e tanti dolci per tutti. "Tanti auguri Corrina per questo splendido compleanno. È bello vedere una famiglia unita festeggiare con te questo importante traguardo", ha detto il sindaco Matteo Montanari.

z. p.