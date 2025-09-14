Festa dal sapore antico. Sfilata di bolidi in pista e tanta passione fuori: "Un viaggio nel tempo"

Il rombo dei motori, l’odore di benzina nell’aria e l’entusiasmo del pubblico: giornata bella e dal sapore antico, ieri in Autodromo, per il primo atto della nona edizione dell’Historic Minardi Day. Una festa capace di intrecciare passato e presente del motorsport, regalando emozioni a grandi e piccoli.

Fin dalle prime ore del mattino, oltre 600 vetture animano il paddock e la pista: monoposto di Formula 1, prototipi, gran turismo, supercar e hypercar come Pagani e Lamborghini. Un colpo d’occhio straordinario che conquista i tanti visitatori (oggi i dati sulle presenze) arrivati da tutta Italia. "È come fare un viaggio nel tempo, vedere le vetture degli anni ’70 accanto alle hypercar moderne è incredibile", commenta Luca, 42 anni, da Verona.

A far battere il cuore sono le F1 storiche: dalla Lotus 72E del 1974 alla Ferrari 126 C4 del 1984, fino alla Minardi PS04/B del 2005. Non solo velocità. Nell’ambito dell’Aci storico festival, l’Autodromo accoglie il passaggio del Circuito Stradale del Mugello, rievocazione storica che porta a Imola auto d’epoca e Gran Turismo prodotte fino al 2000. Grande partecipazione anche al tradizionale momento della foto in pista, con il patron Gian Carlo Minardi in prima fila assieme a Riccardo Patrese e a Pier Luigi Martini.

Spazio anche al divertimento per famiglie e bambini, con simulatori di guida professionali, modellismo, Lego, gonfiabili e il villaggio automobilia nel Paddock 2. "Ho portato i miei figli e si sono divertiti tantissimo, tra i giochi e le macchine. È stato un evento davvero per tutti", racconta Martina, una giovane mamma.

Al museo Checco Costa c’è la mostra dedicata ai 40 anni dal primo Gran premio di Formula 1 corso dal team Minardi, tappa imperdibile per chi ama la storia del motorsport. Oggi il Minardi Day vivrà il suo atto finale con un nuovo programma di spettacoli e motori pronti a scrivere un’altra pagina di passione.