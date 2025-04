Festa dei fiori, attesi 70 espositori: "Kermesse sempre più apprezzata"

Castel del Rio, come ogni anno, celebra l’arrivo della primavera con la Festa dei Fiori. L’appuntamento, che apre il cartellone degli eventi e delle sagre nel paese dell’alta vallata del Santerno, è in programma oggi in parallelo alle celebrazioni istituzionali dell’80°Anniversario della Liberazione. Il frutto di una bella sinergia d’intenti tra la Pro Loco Alidosiana ed Arci.

Si parte alle 10 con l’apertura del mercato dei fiori nel centro storico del paese trasformato in isola pedonale con la chiusura al traffico veicolare della provinciale Montanara all’altezza di Palazzo Alidosi e fino a Piazza della Repubblica. "Confidiamo nella clemenza del meteo che è un elemento essenziale per la buona riuscita della festa – anticipa Paolo Franceschi alla guida della Pro Loco –. Adesione massiccia da parte degli espositori con più di 70 banchi presenti, un numero in decisa crescita rispetto al passato. Fioristi e vivaisti, tra piante e boccioli, ma anche tanti artigiani: dagli esperti nella creazione di ceste con il vimini intrecciato a quelli specializzati nella lavorazione dei vasi di creta e argilla. Ma spazio pure agli intagliatori di legno".

Una bella opportunità, soprattutto per i più piccoli, di vedere dal vivo antichi mestieri e riscoprire vecchie usanze ormai cadute in disuso. La passeggiata nel centro porterà poi nella zona delle Botteghe Artigiane, museo etnografico per fare un viaggio indietro nel tempo. E’ qui che si concentreranno i laboratori creativi per i bambini tra giochi educativi dedicati alla natura e la realizzazione di splendidi manufatti floreali. Senza dimenticare l’opportunità di modellare l’argilla per dare vita a creature incantate del bosco.

All’ora di pranzo, invece, tante specialità da gustare nello stand gastronomico allestito da Anpi nella sala polivalente di via Resistenza. Porte aperte al pubblico tutto il giorno anche al celebre Museo della Guerra e della Linea Gotica di Palazzo Alidosi per una full immersion tra le collezioni di cimeli, divise, oggetti e armamenti militari legati a doppia mandata al passaggio in collina della Seconda Guerra Mondiale.

Per quanto riguarda la Liberazione ricca la programmazione delle iniziative celebrative organizzate dal municipio insieme ad Anpi. Ritrovo alle 10.45 a Palazzo Alidosi poi, un quarto d’ora dopo, il via al corteo diretto al Monumento ai Caduti della Folgore, Nembo e San Marco e a quello della Resistenza per la deposizione delle corone. Previsti gli interventi di Anna Pariani del direttivo Anpi Imola, del sindaco Alberto Baldazzi e di un rappresentante della sezione locale di Anpi. Musiche affidate al Corpo Bandistico ‘Sant’Ambrogio’.

Mattia Grandi